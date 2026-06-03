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Caso talio: dos frascos, ropa y guantes de látex, las nuevas pistas contra Zulma Guzmán

Durante una inspección del CTI en el Club El Nogal, fueron hallados frascos etiquetados como “azufre”, guantes usados y otros elementos.

  • Zulma Guzmán. Foto: Colprensa
    Zulma Guzmán. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Calcomanías de una empresa de domicilios y dos envases fueron hallados en un casillero de Zulma Guzmán, en el Club El Nogal. La mujer es investigada por el presunto envenenamiento con talio de dos niñas.

La información fue revelada por Noticias RCN este miércoles. Según el reporte, durante una inspección realizada por agentes del CTI y la Sijín el pasado fin de semana, se encontraron en el casillero 314 dos frascos transparentes con tapa azul y una etiqueta que decía “azufre”.

El informe, citado por el medio, señala además que en el lugar fueron hallados guantes de látex usados, los cuales fueron enviados a los laboratorios de Medicina Legal para establecer si contienen rastros de alguna sustancia o determinar para qué fueron utilizados.

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Los investigadores también encontraron elementos que llamaron su atención, entre ellos dos fajas estéticas marcadas con el número 4, arcilla para cataplasmas (una preparación blanda para la cara), mascarillas y un par de medias.

Estos hallazgos hacen parte de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna relación entre los objetos encontrados y la investigación en curso.

RCN reveló que los investigadores buscan establecer si estos elementos fueron utilizados presuntamente por Zulma Guzmán como una fachada al momento de depositarlos en su casillero, con el fin de evitar dejar rastros.

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Este informe de 20 páginas se perfila como una pieza clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía contra Guzmán por el doble homicidio de las menores.

Además, se suma a las evidencias relacionadas con un segundo presunto intento de envenenamiento con talio, ejecutado bajo la misma modalidad.

El propósito del informe solicitado por la fiscal Elsa Cristina Reyes es establecer si existía algún vínculo entre Zulma Guzmán y otros dos casos de presunto envenenamiento con talio que meses atrás sacudieron a Bogotá.

Con esa premisa, agentes de la Sijín ingresaron al área de damas, ubicada en el sexto piso del club, con una misión específica: localizar el casillero asignado a Guzmán.

Lo que encontraron allí se convirtió en un hallazgo de interés para la investigación. Las imágenes obtenidas por ese noticiero muestran parte del material recolectado durante la diligencia.

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Tras forzar la cerradura del casillero, los investigadores encontraron una bolsa de color piel que contenía varios elementos considerados relevantes para el caso.

En su interior había otra bolsa transparente con dos frascos de tapa azul. Precisamente estos elementos llamaron la atención de los investigadores, quienes buscaban establecer si entre los compuestos almacenados podía existir alguna sustancia relacionada con el talio, eje central de la investigación.

¿Cómo va la extradición?

El proceso de extradición de la empresaria Zulma Guzmán, principal señalada del envenenamiento de dos menores de edad que ingirieron talio en unas frambuesas, estaría enfrentando algunos obstáculos, haciendo que este demore hasta el 2027.

Así lo confirmó Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, quien explicó que la complejidad de los trámites internacionales y las garantías procesales impiden que el traslado se concrete durante el presente año.

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Dentro de las exigencias para que el proceso avance está la petición del Reino Unido de realizar una inspección técnica en los centros de reclusión colombianos, pues una experta independiente deberá visitar la cárcel La Modelo de Bogotá, lugar en Colombia donde sería privada de la libertad mientras continúa el proceso, con el fin de verificar si las condiciones de reclusión cumplen con los estándares de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El resultado de este concepto será fundamental para que la justicia británica determine si es viable entregar a la capturada a las autoridades nacionales.

Además, según la explicación del ministro Cuervo, a pesar de que se realizan audiencias de control mensuales, la sesión clave para empezar a decidir sobre la extradición no se llevará a cabo sino hasta noviembre de 2026.

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