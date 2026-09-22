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¡Atención! Yamid Amat fue hospitalizado en Bogotá y permanece en UCI: ¿qué se sabe de su estado?

Al parecer una complicación pulmonar que afecta el flujo de aire y mantiene al comunicador bajo observación especializada.

  • El periodista Yamid Amat permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en Bogotá, donde recibe atención médica y permanece bajo observación. FOTO: Colprensa.
    El periodista Yamid Amat permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en Bogotá, donde recibe atención médica y permanece bajo observación. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 25 minutos
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El reconocido periodista colombiano Yamid Amat, de 84 años, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, según informó Canal Uno. El comunicador permanece bajo observación médica y acompañado por su familia.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Amat enfrenta una complicación pulmonar que afecta el flujo de aire. Fuentes cercanas a la institución señalaron que se trata de una condición inflamatoria que obstruye el paso del aire desde los pulmones.

Hasta el momento, según la información difundida, la Fundación Santa Fe no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud del periodista. Por ello, los detalles sobre su condición corresponden a la información reportada por Canal Uno y fuentes cercanas a la institución.

La noticia se conoce meses después de que Amat dejara uno de los espacios periodísticos que marcaron buena parte de su trayectoria profesional. El comunicador es considerado una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano y ha desarrollado una carrera de varias décadas en medios de comunicación.

Una trayectoria ligada al periodismo colombiano

Yamid Amat ha sido una figura habitual de la televisión y la radio nacional. Durante décadas estuvo al frente de noticieros y programas de opinión, espacios desde los cuales entrevistó a numerosas figuras de la política, la cultura y la vida pública del país.

Su trayectoria profesional supera las tres décadas de trabajo continuo en espacios informativos de amplia audiencia, lo que lo convirtió en una referencia para varias generaciones de periodistas colombianos.

La noticia sobre su hospitalización también ha generado atención entre colegas y figuras de los medios, debido al reconocimiento que tiene Amat dentro del periodismo colombiano

Por ahora, la información disponible señala que permanece en la UCI de la Fundación Santa Fe, donde recibe atención médica especializada.

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