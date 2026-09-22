¡Atención! Yamid Amat fue hospitalizado en Bogotá y permanece en UCI: ¿qué se sabe de su estado?

El reconocido periodista colombiano Yamid Amat, de 84 años, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, según informó Canal Uno. El comunicador permanece bajo observación médica y acompañado por su familia.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Amat enfrenta una complicación pulmonar que afecta el flujo de aire. Fuentes cercanas a la institución señalaron que se trata de una condición inflamatoria que obstruye el paso del aire desde los pulmones.

Hasta el momento, según la información difundida, la Fundación Santa Fe no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud del periodista. Por ello, los detalles sobre su condición corresponden a la información reportada por Canal Uno y fuentes cercanas a la institución.

La noticia se conoce meses después de que Amat dejara uno de los espacios periodísticos que marcaron buena parte de su trayectoria profesional. El comunicador es considerado una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano y ha desarrollado una carrera de varias décadas en medios de comunicación.