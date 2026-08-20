Viviane Morales anuncia revisión de materiales escolares: “Frenar la ideologización”

La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados en Colombia como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas. La funcionaria aseguró que el Gobierno busca, entre otros objetivos, fortalecer los principios y valores en el sistema educativo y garantizar que los padres tengan mayor conocimiento y participación en los contenidos que reciben sus hijos. Uno de los puntos que estará bajo revisión será el programa de educación sexual integral, que, según Morales, forma parte de una discusión más amplia sobre los contenidos que se están impartiendo en los colegios.

En declaraciones a medios, la ministra afirmó que en Colombia se ha desarrollado una campaña que calificó como “‘woke’” y que, en su opinión, ha introducido diferentes movimientos en el ámbito educativo. Frente a esto, sostuvo que una de las tareas del Gobierno será “sacar la ideologización del país”. Morales también cuestionó que algunos padres desconozcan qué contenidos reciben sus hijos en las instituciones educativas. Por ello, anunció que el Ministerio realizará una revisión de los materiales pedagógicos. Lea más: Viviane Morales: la abogada que llega al Ministerio de Educación con 30 años de carrera pública “Estamos revisando los materiales escolares, todos, para garantizar que de verdad los padres sean quienes lleven a cabo su labor de cuidado y de seguimiento de la educación y sepan lo que se les está enseñando a sus hijos”, señaló.

¿Qué plantea la ministra sobre los contenidos?

Morales sostuvo que las decisiones relacionadas con la formación de los estudiantes deben desarrollarse con transparencia y participación de las familias. La ministra aseguró que ningún contenido debería implementarse sin tener en cuenta a los padres, el consentimiento de las familias y las características de los estudiantes según su edad. “Vamos a trabajar para que la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos”, afirmó.

También señaló que el Ministerio buscará evitar que los estudiantes reciban contenidos que, desde su perspectiva, no sean acordes con su desarrollo emocional y con su etapa de formación. Las declaraciones hacen parte de la línea que Morales ha planteado desde su llegada al Ministerio de Educación en julio, cuando ha insistido en fortalecer la formación en valores dentro del sistema escolar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, el anuncio sobre la revisión de los materiales pedagógicos no tiene un cronograma público ni se conocen detalles sobre la metodología que utilizará el Ministerio para evaluar los contenidos.

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