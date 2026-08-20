Viviane Morales anuncia revisión de materiales escolares: “Frenar la ideologización”

La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados en Colombia como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas.
La funcionaria aseguró que el Gobierno busca, entre otros objetivos, fortalecer los principios y valores en el sistema educativo y garantizar que los padres tengan mayor conocimiento y participación en los contenidos que reciben sus hijos.
Uno de los puntos que estará bajo revisión será el programa de educación sexual integral, que, según Morales, forma parte de una discusión más amplia sobre los contenidos que se están impartiendo en los colegios.