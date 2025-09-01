Video | ¡Tremendo susto! Trapecista del circo Hermanos Gasca perdió el equilibrio y cayó de la cuerda floja durante presentación en Cali

Tremendo susto se llevaron los asistentes de una función del Circo Hermanos Gasca, en Cali, luego de que una de sus trapecistas sufrió una caída de 10 metros durante su acto en la llamada cuerda floja o alambre tenso.
Lea aquí: Luto en el sector artístico de Medellín: falleció reconocido acróbata tras una caída
La mujer, de 19 años, se estaba dirigiendo al centro de la cuerda sujetando una barra de equilibrio y una vez realizó un split (apertura de piernas) perdió el equilibrio y cayó al vacío.
El hecho quedó registrado en varios videos de los asistentes que presenciaron la angustiante escena.