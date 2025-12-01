Videos | Así fue el asalto a una joyería en centro comercial que dejó cinco capturados y dos muertos en Bucaramanga

Salió a la luz el video en el que quedó registrado el atraco perpetrado por una banda delincuencial el sábado 29 de noviembre en una joyería en el cuarto piso del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, ubicado la carrera 35A # 49-55, en Bucaramanga. Aunque cinco de los atracadores fueron capturados en flagrancia y uno más murió tras enfrentarse a la Policía, las autoridades creen que al menos otros seis delincuentes lograron huir del sitio de los hechos, por lo que se activó el plan de recompensas para lograr capturarlos. Entérese: Videos | Fuerte balacera entre policías y ladrones generó pánico en centro comercial de Bucaramanga; esto se sabe

Así fue el atraco en la joyería de Bucaramanga

Un grupo de la Sijín recibió la alerta de inteligencia, sobre un posible atraco en una joyería, por lo que uniformados encubiertos se desplazaron a varios centros comerciales para verificar la posible amenaza. El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un investigador experto en misiones de este tipo, se dirigió a Cuarta Etapa.

Al llegar, los investigadores observaron a varios sujetos dentro y fuera del establecimiento portando armas de fuego. Ya estaban ejecutando el hurto. Eran aproximadamente las 2:06 p. m. Enseguida, los delincuentes, al notar la presencia policial, dispararon contra los funcionarios e impactaron al investigador Leal Briceño.

Los policías, quienes estaban vestidos de civil, reaccionaron de inmediato y respondieron al ataque, generándose un cruce de disparos que puso en vilo a los ciudadanos que se encontraban en el centro comercial, quienes comenzaron a buscar refugio y a grabar lo ocurrido con sus celulares. Durante el intercambio de tiros, que se prolongó por varios minutos, los compañeros del intendente lograron impactar a tres de los agresores y abatir a uno de ellos en el lugar. Entre tanto, en las últimas horas la Policía logró identificar plenamente a los cinco atracadores capturados y al asaltante que murió en la balacera.

Los capturados por el robo en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa

Los capturados, que deberán responder por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, y hurto, serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías. Le puede interesar: Como en las películas: así han sido algunos de los más grandes robos de arte en el mundo La primera capturada es Adrianis Esther González Garavito, de 27 años, natural de Barranquilla, quien presenta antecedentes por porte ilegal de armas de fuego en el año 2025. El otro capturado es Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, natural de Pueblo viejo Magdalena, vendedor de pescado, quien no registra anotaciones. Entre los detenidos también está Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, natural de Valledupar, quien tiene anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El cuarto captura es Jhony José Rodríguez Castillo, de 27 años, natural de Venezuela. Este sujeto resultó herido en la balacera tras recibir un disparo en el hombro izquierdo. El último arrestado fue Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años, oriundo de Barranquilla, quien presenta una herida en el antebrazo izquierdo. Las otra persona de la banda fue identificada por la Policía de manera preliminar como Víctor Manuel Martínez Suárez, quien murió en el sitio de los hechos tras recibir un disparo en la cabeza. Este sujeto sería el jefe de la organización delincuencial.

Un policía murió durante el atraco

La víctima fatal del asalto fue el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, investigador experto de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que murió como un héroe combatiendo bandidos durante el atraco a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, destacan su compromiso con la institución y la pasión por lo que hacía.

Intendente Jefe Fredy Francisco Leal Briceño. Foto: Policía