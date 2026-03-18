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VIDEO | Policía en Barranquilla neutralizó con ‘patada voladora’ a hombre que lo amenazaba con piedra

Un video viral muestra el momento en que un uniformado reduce a un hombre que intentaba atacarlo, desatando un fuerte debate en redes sobre el uso de la fuerza policial.

  • Policía reduce a hombre que lo amenazaba con una piedra en Barranquilla; maniobra se vuelve viral en redes sociales. FOTO: redes sociales.
    Policía reduce a hombre que lo amenazaba con una piedra en Barranquilla; maniobra se vuelve viral en redes sociales. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Un procedimiento policial registrado en Barranquilla se volvió viral en redes sociales luego de que un uniformado utilizara una inusual maniobra para neutralizar a un hombre que presuntamente intentaba atacarlo con una piedra de gran tamaño. El hecho ocurrió en el barrio El Santuario y fue captado por varios ciudadanos que se encontraban en la zona.

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En el video, ampliamente difundido en plataformas digitales, se observa el momento en que dos agentes de la Policía Nacional de Colombia llegan al lugar tras un llamado de la comunidad por una alteración del orden público. Según testigos, comerciantes y residentes alertaron sobre el comportamiento agresivo del individuo, lo que motivó la rápida intervención de los uniformados.

Al intentar acercarse, el hombre levantó una piedra de gran tamaño y adoptó una actitud amenazante, obligando a los policías a retroceder en repetidas ocasiones. La tensión aumentó cuando el sujeto avanzó hacia uno de los agentes, momento en el que su compañero reaccionó con una ‘patada voladora’ que lo derribó y permitió controlar la situación sin recurrir a armas.

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Tras ser reducido, el hombre fue detenido por las autoridades y trasladado a un punto de control para su respectivo procedimiento. No obstante, más allá del resultado operativo, lo que ha generado mayor atención es la forma en que se ejecutó la intervención.

Las imágenes han provocado diversas reacciones en redes sociales. Por un lado, algunos usuarios cuestionan el uso de esta maniobra, señalando que pudo haber sido desproporcionada o innecesaria. Por otro, varios internautas defienden la acción del uniformado, argumentando que actuó en legítima defensa ante una amenaza inminente y que logró neutralizar al agresor sin utilizar armas de fuego.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el video del policía y la patada voladora?
El hecho tuvo lugar en el barrio El Santuario, en el sur de Barranquilla, durante un procedimiento de control de orden público este miércoles.
¿Es legal la maniobra utilizada por el policía en Colombia?
El uso de la fuerza en la Policía Nacional está regido por principios de necesidad y proporcionalidad. El debate actual se centra en si la técnica de contacto físico fue la adecuada para evitar el uso de armas letales ante una amenaza con objeto contundente.

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Alex Char
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