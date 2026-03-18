VIDEO | Policía en Barranquilla neutralizó con ‘patada voladora’ a hombre que lo amenazaba con piedra

Un procedimiento policial registrado en Barranquilla se volvió viral en redes sociales luego de que un uniformado utilizara una inusual maniobra para neutralizar a un hombre que presuntamente intentaba atacarlo con una piedra de gran tamaño. El hecho ocurrió en el barrio El Santuario y fue captado por varios ciudadanos que se encontraban en la zona.

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En el video, ampliamente difundido en plataformas digitales, se observa el momento en que dos agentes de la Policía Nacional de Colombia llegan al lugar tras un llamado de la comunidad por una alteración del orden público. Según testigos, comerciantes y residentes alertaron sobre el comportamiento agresivo del individuo, lo que motivó la rápida intervención de los uniformados.