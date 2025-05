Video | Petro desautorizó a Gustavo Bolívar en pleno evento: “Persona que renuncia no habla en estos eventos”

El presidente Gustavo Petro desautorizó la presencia Gustavo Bolívar, director saliente del Departamento de Prosperidad Social (DPS), desde Tibú (Norte de Santander).



“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va, entra su remplazo, que tiene que venir a hablar”, dijo el mandatario. Este es el video:

Además, refiriéndose a otros temas, Petro le dijo a Bolívar: “(...) tenemos que ver los caminos, Bolívar, pero usted no va a tener tiempo porque usted decidió irse”. Luego, lo cuestionó sobre un programa del DPS: “Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto, no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”.

¿Qué pasó entre Petro y Bolívar?