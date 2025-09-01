Video | Con cuchillo y pistola: confrontación entre limpiavidrios y conductor causa pánico en Bogotá

Un nuevo episodio de intolerancia e inseguridad quedó registrado en video en una transitada vía de Bogotá, cuando un limpiavidrios y un conductor protagonizaron una confrontación que escaló hasta el uso de armas de fuego y blanca.

El hecho ocurrió en inmediaciones de una estación de TransMilenio, en la localidad de Los Mártires, cerca de Santa Isabel, mientras los vehículos permanecían detenidos por el semáforo en rojo. Según testigos, un limpiavidrios se acercó a un carro gris oscuro para ofrecer su servicio, pero el conductor rechazó la limpieza, lo que desató una discusión.

En medio de los insultos, el trabajador informal, vestido con camiseta amarilla y jean negro, sacó un cuchillo e intimidó al ocupante del vehículo. La situación se tornó más tensa cuando el conductor descendió y desenfundó un revólver, apuntando al suelo, lo que generó temor entre otros conductores que presenciaban la escena.