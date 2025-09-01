x

Video | Con cuchillo y pistola: confrontación entre limpiavidrios y conductor causa pánico en Bogotá

Un limpiavidrios y un conductor en Bogotá protagonizaron una tensa confrontación que escaló hasta el uso de cuchillo y pistola, dejando a otros conductores en pánico y generando un debate viral en redes sobre defensa propia y seguridad en las vías. El hecho quedó grabado en video.

    El enfrentamiento ocurrió en una transitada vía de Bogotá y quedó captado en video. Imagen: Captura de video, redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
01 de septiembre de 2025
bookmark

Un nuevo episodio de intolerancia e inseguridad quedó registrado en video en una transitada vía de Bogotá, cuando un limpiavidrios y un conductor protagonizaron una confrontación que escaló hasta el uso de armas de fuego y blanca.

El hecho ocurrió en inmediaciones de una estación de TransMilenio, en la localidad de Los Mártires, cerca de Santa Isabel, mientras los vehículos permanecían detenidos por el semáforo en rojo. Según testigos, un limpiavidrios se acercó a un carro gris oscuro para ofrecer su servicio, pero el conductor rechazó la limpieza, lo que desató una discusión.

Lea también: Video: Jóvenes arriesgaron su vida para practicar parkour en vigas del Metro de Bogotá

En medio de los insultos, el trabajador informal, vestido con camiseta amarilla y jean negro, sacó un cuchillo e intimidó al ocupante del vehículo. La situación se tornó más tensa cuando el conductor descendió y desenfundó un revólver, apuntando al suelo, lo que generó temor entre otros conductores que presenciaban la escena.

El limpiavidrios retrocedió unos pasos, aunque continuó lanzando insultos, mientras que el hombre armado regresó a su vehículo cuando el semáforo cambió a verde y siguió su camino.

El video del incidente, registrado por otro conductor y compartido en Instagram el pasado 4 de agosto, se viralizó rápidamente y ha suscitado debate en redes sociales. Algunos usuarios cuestionan la reacción del conductor, mientras otros consideran que actuó en defensa propia. Comentarios como “qué bien, ojalá le sirva de experiencia” y “Bravo, le puso el tate quieto a ese cuchillero” reflejan la polarización que genera el caso.

¿Por qué ocurre esto?

Especialistas en psicología advierten que episodios como este, relacionados con la llamada “ira al volante” o road rage, pueden ir más allá del estrés vehicular. Se trata de estados emocionales intensos, donde los conductores pueden experimentar enfado, agresividad y frustración. Estas reacciones son más frecuentes en personas impulsivas o cuando perciben que su espacio personal es invadido, aprovechando el anonimato del vehículo.

El episodio deja en evidencia los riesgos de la intolerancia en las vías y la importancia de fomentar conductas responsables entre conductores y trabajadores informales, así como la necesidad de estrategias de prevención que reduzcan la escalada de violencia en situaciones cotidianas del tránsito urbano.

