Uno de los señalamientos más fuertes fue la del ex Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Así maltrata (Katherine Miranda) a quienes humildemente le sirven . No soporta que entre ella y una cámara de televisión se interponga ni quien la comida le lleva (vanidosa). Muy mal esta gente arribista a quienes el poder los enceguece (sic)”.

El hecho no pasó desapercibido y desató una ola de críticas en redes sociales.

Miranda no tardó en salir a defenderse de las críticas. En Twitter escribió: “De cuando acá pedir permiso a un funcionario del Ministerio del Interior para poder terminar mi intervención está mal?” .

Luego, en otro mensaje, se dirigió a la oposición, que usó el video para mostrar “la falta de humildad” de la representante, quien aseguró que pidió permiso porque las dos personas “me distraían en la intervención”.

“Pido permiso a un funcionario que no me dejaba ver la plenaria y me distraía en la intervención. ¿Es todo lo que tienen que criticar? ¿Oposición “inteligente”?”, agregó la congresista.