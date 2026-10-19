Fact check | Verónica Alcocer se defiende: drogas, dinero, contratos y poder en el Gobierno Petro

Luego de años sin conceder una entrevista, la exprimera dama Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro, rompió su silencio tras el escándalo que desataron las declaraciones de Eva Ferrer, quien fue cercana a ella y ahora la señala de estar involucrada en presuntos movimientos de dinero y drogas entre Colombia y Venezuela.
En conversación con Noticias RCN, Alcocer negó las acusaciones, aseguró que nunca intervino en nombramientos del Gobierno y defendió sus viajes en aeronaves estatales.
También habló de su inclusión en la lista de sanciones de Estados Unidos (OFAC) y rechazó haber participado en la negociación de los aviones Gripen.
Pero, entre sus respuestas, hay hechos que tienen respaldo, afirmaciones que necesitan más pruebas y explicaciones que no corresponden al alcance de los procedimientos de los cuales habló.