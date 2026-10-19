Fact check | Verónica Alcocer se defiende: drogas, dinero, contratos y poder en el Gobierno Petro

Luego de años sin conceder una entrevista, la exprimera dama Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro, rompió su silencio tras el escándalo que desataron las declaraciones de Eva Ferrer, quien fue cercana a ella y ahora la señala de estar involucrada en presuntos movimientos de dinero y drogas entre Colombia y Venezuela. En conversación con Noticias RCN, Alcocer negó las acusaciones, aseguró que nunca intervino en nombramientos del Gobierno y defendió sus viajes en aeronaves estatales. También habló de su inclusión en la lista de sanciones de Estados Unidos (OFAC) y rechazó haber participado en la negociación de los aviones Gripen. Pero, entre sus respuestas, hay hechos que tienen respaldo, afirmaciones que necesitan más pruebas y explicaciones que no corresponden al alcance de los procedimientos de los cuales habló.

El viaje a Venezuela sí fue anunciado

Uno de los señalamientos más graves de Ferrer apunta a un supuesto traslado de US$2,5 millones desde Venezuela en enero de 2023 por parte de Alcocer. Ante esa acusación, la exprimera dama respondió que ella nunca en “su vida ha tenido 2.5 millones de dólares”. Sostuvo que viajó para conocer el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, que su agenda fue pública y que no llevó maletas. Según su relato, salió de Colombia con una cartera de mano y regresó con la misma. Sobre el propósito del desplazamiento existe un registro oficial. El 31 de enero de 2023, la Presidencia anunció que Alcocer se reuniría con Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro) en Caracas y conocería el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Alcocer mencionó fotografías, videos, bitácoras y un informe de un investigador forense para respaldar su defensa. Lo cual en últimas permite establecer que hubo un traslado, pero todavía no es suficiente para determinar lo que se movió entre los países. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. También hay una precisión sobre la acusación. Ferrer atribuyó la versión de los US$2,5 millones a una conversación con Manuel Grau (empresario catalán), no a un movimiento de dinero que hubiera presenciado ella personalmente. No obstante, luego, por su parte, el empresario rechazó sus señalamientos y anunció acciones legales. Las versiones se contradicen entre sí; solo la presentación de pruebas por parte de ambas logrará develar qué sucedió realmente en ese viaje que tuvo la exprimera dama a Venezuela.

Los viajes personales en aviones del Estado