¿Por qué Verónica Alcocer esperó hasta el fin del Gobierno Petro para formalizar su divorcio?

Verónica Alcocer habló públicamente sobre las recientes acusaciones que realizó su exasesora Eva Ferrer. En medio de esas declaraciones se refirió a su divorcio y especificó la fecha de este, alimentando algunas dudas que hubo en la administración Petro.
Cuando fue cuestionada sobre la relación con el expresidente, en un diálogo con Noticias RCN, Alcocer detalló que su matrimonio con el expresidente terminó legalmente una vez salió de la Casa de Nariño. “Mira, nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026”, puntualizó.
“Luché por mi relación, por mantener una familia, la unidad, los hijos, pero terminó el matrimonio el 10 de agosto de 2026”, reiteró la ex primera dama, quien además agregó que conserva una relación cordial con Gustavo Petro.
Sobre la reiteración de la fecha, se abrió el debate del papel que habría cumplido Alcocer durante el gobierno Petro, esto debido a que, si bien el divorcio se dio después de la salida de la Casa de Nariño, en varias ocasiones el entonces jefe de Estado afirmó haberse separado de ella años atrás.
“Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, fue lo que afirmó Petro en X cuando ella fue incluida en la Lista Clinton, en octubre de 2025.