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Migrantes venezolanos tienen hasta 60 días para reclamar los 150.000 permisos PPT pendientes

Migración Colombia anunció 60 días para que migrantes venezolanos reclamen más de 150.000 Permisos por Protección Temporal pendientes.

  • Migrantes venezolanos con permisos PPT pendiente tienen 60 días para reclamarlos. FOTO: Migración.
    Migrantes venezolanos con permisos PPT pendiente tienen 60 días para reclamarlos. FOTO: Migración.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Más de 150.000 Permisos por Protección Temporal (PPT) que ya fueron expedidos permanecen pendientes de reclamación en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) de Migración Colombia.

Por eso, la entidad hizo un último llamado a los ciudadanos venezolanos que realizaron el trámite y cuyo documento todavía no ha sido retirado.

Los permisos fueron expedidos desde 2021, en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia, mecanismo creado para regularizar la situación migratoria de ciudadanos de ese país.

Ahora, los titulares tendrán un plazo de 60 días para verificar si su documento permanece disponible y, si aparece en el listado correspondiente, acudir al centro indicado para completar la reclamación.

Puede leer: Primeros resultados de la política migratoria de Abelardo: expulsan de Colombia a cinco extranjeros con antecedentes

¿Qué deben hacer los venezolanos con PPT pendientes?

El primer paso es consultar si el Permiso por Protección Temporal ya expedido continúa pendiente de entrega. Migración Colombia pidió a los ciudadanos utilizar únicamente los canales oficiales de la entidad para realizar esta verificación.

Cuando el documento figure entre los permisos disponibles para reclamación, el titular deberá identificar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios (CFSM) indicado por Migración Colombia.

Posteriormente, tendrá que acudir a ese centro para reclamar el documento dentro del plazo establecido. El llamado está dirigido específicamente a quienes ya tienen un PPT expedido, pero todavía no lo han reclamado.

Cabe recordar, según Migración, que no se trata de iniciar nuevamente el trámite, sino de completar la etapa pendiente de entrega del documento.

Siga leyendo: ¿Cómo funcionará y a quiénes aplica el control a migrantes?

¿Qué pasa si no reclaman el PPT en 60 días?

Migración Colombia advirtió que los ciudadanos tendrán 60 días para reclamar los permisos pendientes. Una vez termine ese periodo, los PPT que continúen sin ser reclamados serán destruidos, según informó la entidad.

Además, el trámite de regularización asociado será considerado desistido. Por esta razón, Migración Colombia recomendó a los ciudadanos venezolanos verificar cuanto antes el estado de su documento y, si aparece disponible, acudir al CFSM señalado dentro del plazo establecido.

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