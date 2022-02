El covid-19 no solo llenó las Unidades de Cuidados Intensivos de pacientes enfermos y las funerarias de cadáveres prematuros, sino que inundó el mundo de miles de toneladas de plásticos y desechos médicos que amenazan al medio ambiente y a la salud pública global.

Solo los Elementos de Protección Personal que les envió la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los países que los necesitaban, sumaron cerca de 87.000 toneladas, según reseñó ese ente multilateral en un informe.

El documento, de 71 páginas, alerta sobre la ingente cantidad de residuos que ha producido la humanidad en su cruzada contra la pandemia del coronavirus. La OMS señaló que esto fue impulsado por la intención de los gobiernos de proteger tanto como podían al personal sanitario, que ha sido unas de las poblaciones más afectadas por el virus.

De acuerdo con los cálculos de ese ente, cerca de 115.000 trabajadores de la salud han fallecido por covid-19 a nivel mundial.

“Es absolutamente esencial proporcionar a los trabajadores de la salud Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados”, aseguró Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, pero reconoció que también se debe minimizar el impacto de estos implementos una vez son desechados para no afectar el “entorno cercano”.

Este es, precisamente, uno de los puntos claves que toca el informe, pues advierte que uno de cada tres centros de salud en el mundo no está en capacidad de manejar de forma adecuada los desechos sanitarios que produce.

Según las cifras del documento, es probable que un grueso de las 87.000 toneladas de EPP que envió la OMS a todo el mundo haya terminado desechada. Incluso, el informe recoge que, cuando se redactó, los 8.000 millones de vacunas contra el covid-19 que se habían aplicado hasta ese momento habían generado cerca de 143 millones de toneladas de residuos. No obstante, según las cifras de Our World in Data, la base de datos de la Universidad de Oxford, hasta este 2 de febrero se habían aplicado cerca de 10.100 millones de dosis anticovid, por lo cual la carga de estos residuos es aún más alta en la actualidad.