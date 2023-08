La FCF lanzó advertencia sobre el uso de la camiseta ‘tricolor’ en campañas políticas, ¿a qué se debe esto?

No cabe duda que la camiseta de la Selección Colombia es una prenda que normalmente a los colombianos les gusta usar en el día a día, así no juegue especialmente una de las escuadras de la tricolor, sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol se puso seria con el tema y ahora la camiseta no podría ser utilizada en videos de internet con fines comerciales y mucho menos, en campañas políticas.

Y es que todo comenzó con la polémica que denunció el conocido influencer Dominic Wolf, en la cual expresó que la misma Federación Colombiana de Fútbol le envió una carta en la que le solicito al generador de contenido que no volviera a utilizar la camiseta de la Selección Colombia. Pero, ¿por qué?

Todo porque, al parecer, según la FCF, Wolf estaba haciendo un uso indebido de la indumentaria tricolor. Además, se le pedía al alemán que bajara de redes sociales varios de los videos en donde hizo pautas promocionales y comerciales con la camiseta puesta.