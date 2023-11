La información fue entregada bajo audiencia reservada en la que habló no solo del exjefe de Estado, sino que mencionó más de 300 nombres entre los que se destaca el de funcionarios, militares y paramilitares, presuntamente conocidos por Mancuso, y con quienes este desarrolló todo tipo de tratos y colaboraciones a través de las Convivir.

Mancuso le aseguró a la JEP que el general Ramírez, quien también trató de someterse ante la Sala Plena, pero fue rechazado, lo buscó para pedirle que organizara y coordinara la operación El Aro por pedido de Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de la Gobernación Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.

“Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. ‘Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevo a reunirme a la finca de Uribe (...) y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro’”. Aunque en el texto no que claro si Mancuso está citando lo que recuerda escuchar de Moreno, la JEP concluyó que: “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”.