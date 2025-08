Parrandas, clanes y helicópteros: la puja entre Saade y cercanos a Petro por el control de la UPC

El protagonista que no se conocía hasta ahora es Alfredo Saade, el polémico jefe de despacho presidencial que pide públicamente la reelección de Petro, cerrar el Congreso y medios de comunicación.

La disputa es por la mayoría en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la institución, máximo órgano de dirección y gobierno, que se encarga, entre otras funciones, de la organización académica, administrativa y financiera y, en esta coyuntura, de decidir por votación si el rector puede reelegirse sin tener que renunciar y no como es actualmente que debe hacerlo tres meses antes de las elecciones de marzo de 2026 para poder estar en igual de condiciones que el resto de candidatos.

Así las cosas, con una hipotética salida de Guerrero por alguien que vote sí, Estrada no tendría problemas para hacer público su apoyo y completarían los cinco votos necesarios para reformar los estatutos de la UPC y eliminar la norma que prohíbe la reelección inmediata.

Estrada necesitaría esos apoyos para una futura aspiración a la Asamblea del Cesar, pero no ha manifestado esto públicamente por la postura de Petro en contra de que los rectores se perpetúen en las universidades públicas y porque resultaría sospechoso que el voto de los dos delegados del Gobierno en el CSU no tengan una posición unificada.

Para cambiar el requisito de renunciar y poder aspirar a la reelección se necesitan cinco votos de los nueve integrantes del CSU. Actualmente, en esa línea están Echavarría, Cotes y la Gobernación. En contra están Guerrero; el representante del sector productivo, Joaquín Manjarrés; el representante de los egresados, José Carlos Pérez, y el representante de los exrectores, Carlos Darío Morón. Entre los indecisos o que no han fijado postura (al menos públicamente) están Estrada y el representante de los estudiantes, Juan Camilo López.

Así mismo, una investigación del portal “El periódico Prensa Libre” reveló en diciembre de 2022 que Echavarría, además de ser cercano a Rober Romero, se inscribió como candidato a representante de los profesores como “auxiliar” y no como asistente (así lo estipulan las reglas para postularse) y publicó un comprobante de pagos de la UPC que soportaban esa condición laboral.

El papel del ministro Daniel Rojas en esta situación ha sido sostener que la instrucción de la cartera de Educación es que sus delegados no aprueben la propuesta de eliminar el requisito de renunciar en caso de reelección y que esa propuesta la hizo el representante estudiantil; al mismo tiempo, mantiene una relación cercana con el rector Rober Romero, el delegado Estrada, con quienes comparte parrandas vallenatas cada vez que va a Valledupar.

Frente a todo lo anterior, fuentes de Presidencia le contaron a este periódico que la presunta interferencia de Alfredo Saade en la elección del rector de la UPC tiene molesto al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han dado apoyo a la delegada Juliana Guerrero y le han asegurado que no la sacarán del cargo ante el Consejo Superior, a menos que no cumpla con las instrucciones del mandatario o renuncie.

Pero la disputa no tiene que ver exclusivamente por la reelección del rector. Hay dos proyectos de infraestructura en ciernes que suman alrededor de $280.000 millones y por los cuales hay interés del sector de Romero.

Pero cuando EL COLOMBIANO buscó a Romero hace unos días para preguntarle por este asunto, el funcionario respondió que no iba a dejar contratado ni iba a abrir licitación por ninguno de los dos proyectos de infraestructura, el Bloque J y la nueva sede en La Jagua de Ibirico.

El rector Romero también le dijo a este diario que “no existe proyecto de reforma en tal sentido (reelección inmediata) y en ninguna sesión del CSU se ha incluido ni propuesto” esa posibilidad, también señaló que su relación con el delegado del ministro y compañero de parrandas, Xavier Estrada, era como la de cualquier miembros del Consejo y afirmó que no tiene “relación personal con el consejero Xavier Estrada que le genere impedimento para tomar ninguna decisión que le incumba al CSU”.

Otros miembros lo contradicen bajo reserva, pues dicen que el tema de la reforma se habla informalmente todo el tiempo y que Estrada estaría moviendo hilos con algunos consejeros a pesar de la instrucción del presidente Petro.

Por su parte, el consejero Guillermo Echavarría no confirmó ni negó que el rector Rober Romero fuera su compadre, aunque reconoció que lo conocía y su “cercanía” con él, pero insistió en que eso no comprometería su imparcialidad ante el Consejo, pues sus decisiones “tienen que ser confirmadas con los de más docentes”. Sobre la reelección afirmó que no se ha evaluado esa posibilidad en sesiones del CSU desde marzo pasado, a pesar de que en abril y mayo, según otros consejeros, se habló al respecto. Echavarría también dijo que el documento revelado por el portal Prensa Libre correspondía a información desactualizada sobre su vinculación laboral.

Entre tanto, Armando Cotes negó la posibilidad de entregar un comentario sobre esta investigación alegando que es un “tema trillado”.