Universidad Nacional aumenta controles en campus de Bogotá por actos de violencia

A partir de este martes 18 de agosto, la Universidad Nacional impondrá mayores medidas de seguridad para ingresar a su campus en Bogotá, a raíz de los casos de violencia que se han presentado recientemente en el centro educativo.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, todas las personas que ingresen a esa sede deberán portar carné institucional, que los acredite como estudiantes, profesores o funcionarios de la entidad.
Así mismo, el personal de vigilancia podrá solicitarles los documentos de identidad y que acrediten el vínculo con la universidad o la razón por la que deben ingresar.