UNGRD: se cae otro preacuerdo de la Fiscalía, esta vez con Luis Carlos Barreto

Una jueza de conocimiento de Bogotá decidió este lunes 25 de agosto rechazar el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva, señalado como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Barreto había negociado con el ente acusador una reducción de su eventual condena a cambio de aceptar responsabilidad por el delito de soborno en actuación penal. Sin embargo, la jueza consideró que el trato vulneraba la proporcionalidad de la pena y otorgaba beneficios adicionales que no estaban debidamente justificados. Entérese: Interpol ya emitió circular roja contra César Manrique por escándalo en la UNGRD

En su decisión, la funcionaria explicó que durante la imputación de cargos la Fiscalía mantuvo incorporadas dos circunstancias agravantes de punibilidad, lo que implicaba que el cálculo de la condena debía ubicarse, al menos, en los cuartos medios de la pena. “El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva”, señaló el fallo.

El problema, advirtió la jueza, fue que en el preacuerdo las agravantes no fueron consideradas, sin que existiera explicación alguna por parte de la Fiscalía. Esa omisión, según el despacho, podía interpretarse como un “doble beneficio encubierto” para el procesado, lo cual hacía inviable la aprobación del pacto. Entérese: Caso Uribe: abogados del expresidente ya radicaron apelación para tratar de tumbar la condena de 12 años Con esta decisión, Barreto Gantiva continuará vinculado al proceso penal sin rebajas pactadas y deberá enfrentar un eventual juicio oral en el que se definirá su responsabilidad en los hechos de corrupción que comprometen a exfuncionarios y contratistas de la UNGRD.