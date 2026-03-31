Si no inscribió su cédula, ¿puede votar en Corferias, en Bogotá? Acá le despejamos la duda

Este martes 31 de marzo vence el plazo para que los ciudadanos inscriban su cédula de cara a la primera vuelta presidencial. A solo dos meses de la jornada electoral, quienes hayan cambiado su lugar de residencia tienen plazo hasta hoy para realizar este trámite.
Actualmente, el censo electoral habilita a más de 41 millones de colombianos para ejercer su derecho al voto. El próximo 31 de mayo se llevará a cabo la elección en primera vuelta para los candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia de la República.
En caso de querer cambiar su lugar de votación, debe asistir a uno de los puntos establecidos por la Registraduría para realizar este trámite.
Sin embargo, existe un mito electoral que asegura que hay una posibilidad de que quienes no cambiaron su puesto de votación y no tienen la cédula inscrita cerca puedan votar en Corferias, en Bogotá.
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