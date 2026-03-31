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Si no inscribió su cédula, ¿puede votar en Corferias, en Bogotá? Acá le despejamos la duda

Las autoridades electorales hicieron un llamado a los ciudadanos para que tramiten el cambio de puesto únicamente en los puntos autorizados, y aclararon que no existen mesas especiales, como Corferias, para quienes no modificaron su lugar de votación.

  • Corferias es uno de los recintos con mayor afluencia de votación en Bogotá. FOTO: Colprensa
    Corferias es uno de los recintos con mayor afluencia de votación en Bogotá. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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Este martes 31 de marzo vence el plazo para que los ciudadanos inscriban su cédula de cara a la primera vuelta presidencial. A solo dos meses de la jornada electoral, quienes hayan cambiado su lugar de residencia tienen plazo hasta hoy para realizar este trámite.

Actualmente, el censo electoral habilita a más de 41 millones de colombianos para ejercer su derecho al voto. El próximo 31 de mayo se llevará a cabo la elección en primera vuelta para los candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia de la República.

En caso de querer cambiar su lugar de votación, debe asistir a uno de los puntos establecidos por la Registraduría para realizar este trámite.

Sin embargo, existe un mito electoral que asegura que hay una posibilidad de que quienes no cambiaron su puesto de votación y no tienen la cédula inscrita cerca puedan votar en Corferias, en Bogotá.

Puede leer: Los clanes que llegan cabalgando en la lista del Pacto Histórico

¿Puedo votar en Corferias si no tengo la cédula inscrita en ese puesto de votación?

Corferias es tradicionalmente el puesto de votación más grande de la capital, pero también el que genera mayor confusión.

Ante la proximidad de los comicios del 8 de marzo, las autoridades electorales han reiterado que este recinto funciona bajo la figura de “puesto censo”, lo que restringe la participación únicamente a quienes figuren en su base de datos específica.

Las autoridades han sido enfáticas al aclarar que este recinto no es un lugar de votación abierto al que cualquier ciudadano pueda acudir por simple conveniencia o cercanía geográfica.

Por el contrario, solo están habilitados para sufragar allí quienes formen parte del censo electoral de dicho recinto, lo que implica que si una cédula no está inscrita allí, el votante deberá desplazarse obligatoriamente al puesto en el que sí esté asignado.

Amplíe la noticia: Listo el tarjetón para la primera vuelta presidencial: Así se repartieron los puestos para el 31 de mayo

¿Quiénes pueden votar en Corferías?

Según la normativa vigente, solo dos grupos poblacionales tienen luz verde para votar en este recinto. El primero corresponde a ciudadanos que nunca han inscrito su cédula en otro lugar y cuyo documento fue expedido en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003.

El segundo grupo lo integran todas aquellas personas que realizaron el trámite de inscripción explícita para este punto antes de la fecha límite este martes 31 de marzo. Si un ciudadano no cumple con ninguna de estas dos condiciones, su documento no aparecerá en el sistema y los jurados de mesa tendrán prohibido permitirle el voto.

Así puede cambiar su puesto de votación

De acuerdo con el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, este trámite es clave para quienes hayan cambiado de lugar de residencia o quieran actualizar el sitio en el que votarán, con el fin de ejercer su derecho en un punto más cercano y conveniente.

De acuerdo con el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, este trámite es clave para quienes hayan cambiado de lugar de residencia o quieran actualizar el sitio en el que votarán, con el fin de ejercer su derecho en un punto más cercano y conveniente.

Para facilitar el proceso, en Medellín fueron habilitados varios puntos de atención, especialmente en centros comerciales y espacios de alta circulación, donde los ciudadanos pueden acercarse con su documento original.

En contexto: Este martes vence plazo nacional para cambiar puesto de votación para las Elecciones 2026: recomendaciones en Medellín

¿Puedo votar en Corferias si se me olvidó inscribir la cédula?
No. Solo pueden votar allí quienes tengan su cédula inscrita específicamente en ese lugar o quienes tengan cédulas expedidas en Bogotá entre 1988 y 2003 y nunca hayan inscrito su documento en otro sitio.
¿Si ya voté en las elecciones pasadas debo volver a inscribirme?
No es necesario, a menos que haya cambiado su lugar de residencia y quiera votar en un puesto más cercano a su nuevo hogar.
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