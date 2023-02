Para no ir más lejos, este jueves controvirtió a Noticias Caracol después que reveló que citó a consejo extraordinario de ministros por su reforma a la salud y las críticas del ministro Alejandro Gaviria. “Esto no es cierto. Todas las semanas se hace consejo de ministros. Este no es extraordinario, sino normal y vamos a hablar del Plan de Desarrollo”, reclamó.

