Tres temblores sacudieron al Chocó en menos de 20 minutos: desde la madrugada se han registrado sismos con magnitud hasta de 4.7

Una serie de movimientos telúricos fue registrada durante la tarde de este miércoles en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente de tres eventos y se mantiene el seguimiento a la actividad sísmica en la zona. El primer evento reportado a las 3:12 p. m., con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 40 kilómetros. Su ubicación fue establecida en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. Minutos después, a las 3:14 p. m., se registró un segundo movimiento. En este caso, el SGC reportó una magnitud de 4,4, una profundidad de 37 kilómetros y como epicentro el municipio de Sipí, Chocó. A las 3:18 p. m., seis minutos después del segundo evento, las autoridades registraron un tercer sismo. Este tuvo una magnitud de 3,6, una profundidad de 38 kilómetros y nuevamente fue localizado en Medio San Juan (Andagoya).

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El SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica y pide a las personas que hayan sentido alguno de estos movimientos reportarlo a través de sus canales oficiales. Entérese: Qué es la placa de Nazca y por qué genera los terremotos en Colombia

Los sismos se han registrado desde la madrugada

La jornada comenzó con actividad sísmica en el departamento de Chocó. A la 1:18 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4,5, con una profundidad de 43 kilómetros y epicentro en Istmina. Posteriormente, a las 2:02 a. m., se registró otro movimiento, esta vez de magnitud 4,4 y con profundidad superficial, localizado en el océano Pacífico. Durante el transcurso del día continuaron los eventos sísmicos en el departamento. Entre los movimientos reportados se encuentra uno de magnitud 3,6, mientras que buena parte de los demás registros se ha mantenido por encima de magnitud 4,0.

La actividad sísmica continuó después de esos tres eventos. En una nueva actualización del Servicio Geológico Colombiano, publicada a las 3:55 p. m., se reportó otro sismo de magnitud 4,4, con una profundidad de 38 kilómetros y epicentro en Istmina, Chocó. Con este nuevo registro, la jornada suma varios movimientos sísmicos en diferentes puntos de la zona, mientras las autoridades mantienen el seguimiento a la actividad.

No es la primera vez: Chocó viene registrando una seguidilla de sismos

El 14 de septiembre, por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano reportó varios temblores en municipios como Sipí e Istmina, incluidos tres de magnitud superior a 4 en menos de seis minutos. Ese día, la actividad comenzó en la mañana en Sipí, con un sismo de magnitud 3,7 a las 10:01 a. m. y otro de 3,2 a las 12:24 p. m. Posteriormente, los movimientos se concentraron en Istmina. Entre las 3:02 y las 3:08 p. m. se registraron tres eventos: uno de magnitud 4,9, otro de 4,1 y un tercero de 4,4. Más tarde, a las 4:13 p. m., ocurrió otro temblor de magnitud 4,9 y a las 5:39 p. m. uno de 4,5.

El SGC contabilizaba más de 2.000 reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido los movimientos, principalmente desde Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que un enjambre sísmico es una secuencia de movimientos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal después del cual las magnitudes vayan disminuyendo progresivamente. En estos casos puede presentarse una actividad constante, con sismos de diferentes magnitudes, sin que necesariamente sigan un patrón descendente. La entidad también explicó que un enjambre sísmico puede prolongarse durante días, semanas o meses antes de desaparecer. Los expertos reiteran que los sismos no se pueden predecir.

La actividad también ha generado preocupación entre los habitantes del departamento. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba ha señalado que, aunque no se habían registrado pérdidas humanas por los movimientos, la situación tiene un impacto en la salud mental de la población, que aún intenta superar lo ocurrido tras el terremoto de agosto. Siga leyendo: Cinturón de Fuego del Pacífico: Colombia está en la región donde ocurren el 90% de los terremotos del mundo Bloque de preguntas y respuestas