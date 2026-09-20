“Se creía intocable”: por orden de Abelardo, trasladan a Juan Carlos Abadía a cárcel sin ‘comodidades’

Un claro ejemplo de esto es el exrepresentante a la Cámara Wadith Manzur , quien es señalado de corrupción desde el gobierno de Gustavo Petro, pero fue trasladado a La Picota por orden del nuevo mandatario.

El presidente Abelardo de la Espriella pidió revisar los casos de políticos procesados por la justicia que permanecen en instalaciones policiales o guarniciones militares. Su intención es trasladarlos a cárceles ordinarias, donde continúen cumpliendo su proceso judicial.

“Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Ahora le tocó el turno al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien habría sufrido una supuesta descompensación tras enterarse de que iba a ser trasladado a la Cárcel de Villahermosa, en Cali.

Abadía fue condenado en febrero de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía.

Entérese: Inpec trasladó a La Picota al senador Wadith Manzur, procesado por el escándalo de la UNGRD

También fue gobernador del Valle del Cauca durante el periodo 2008-2011, pero fue destituido en 2010 por una sanción disciplinaria de la Procuraduría, luego de que se determinara que había participado indebidamente en política.

Sin embargo, permanecía en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali, situación que no habría sido del agrado de Abelardo de la Espriella.

“Se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

De la Espriella ordenó su traslado, que se hizo efectivo a las 11:30 de la noche del 19 de septiembre de 2026. “En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”, concluyó.