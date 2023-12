Después de haber cumplido más de 20 años de servicio para todos los ciudadanos colombianos que viven o llegan a la capital del país, él TransMilenio y las rutas de buses rápidos, fueron conmemorados por un crítico de arquitectura conocido como Michael Kimmelman, que plasmo su experiencia en el periódico The New York Times, el pasado 7 de diciembre.

Este sistema de transporte, que comenzó a operar en el mes de diciembre del año 2000, se convirtió en un emblema de Bogotá, además por el sistema de movilidad que maneja y mejoró la calidad de vida en ese sentido de muchas personas.

El escrito, que tuvo como nombre How one city tried to solve gridlock for us all (Cómo una ciudad intentó resolver los trancones para todos nosotros) exaltó, precisamente eso, la puesta en marcha de una solución que conectó muchos barrios y periferias de la capital.