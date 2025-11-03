¿Todo por un taxi? Nueva hipótesis sobre qué desencadenó golpiza al estudiante de Los Andes Jaime Esteban abre línea de investigación

La representante a la Cámara María del Mar Pizarro, pareja de quien sería el dueño de la discoteca Before Club, ubicada en el norte de Bogotá, se refirió a la investigación por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien fue brutalmente golpeado la madrugada del 31 de octubre, luego de salir de una fiesta de Halloween.
Según explicó la congresista en diálogo con EL TIEMPO, las autoridades aún no le han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, pese a que el local fue mencionado en el informe leído por la Fiscalía durante la audiencia de legalización de captura contra Juan Carlos Suárez Ortiz, único detenido por el caso.