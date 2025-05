Así fue como Andrés Felipe Arias se enteró del supuesto complot contra Álvaro Uribe, según su testimonio en el juicio

El día 40 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe comenzó con dos de los testimonios más esperados del proceso: los del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Sus intervenciones marcan un momento clave en la estrategia de la defensa, que busca desacreditar la tesis de la Fiscalía sobre un presunto montaje con testigos falsos a favor del exmandatario.



Le puede interesar: Así reaccionó Uribe ante la entrega de dinero de Cadena a testigos, según el testimonio de Hernán Cadavid El primero en declarar fue el exfiscal Martínez, quien relató que, durante su gestión como jefe del ente acusador, recibió tres cartas del expresidente Uribe. En ellas, se incluían comunicaciones de exparamilitares presos en Estados Unidos, quienes afirmaban tener información relevante sobre el proceso judicial que enfrentaba Santiago Uribe, hermano del expresidente, por presuntos vínculos con grupos paramilitares. “Esas cartas, su señoría, daban cuenta de que estos personajes estaban dispuestos a hablar en estos casos de connotación nacional que he referido. El detalle, hoy, no podría precisarlo, pues ha pasado mucho tiempo y yo no conseguí copia de eso. Habían sido presentadas ante autoridades americanas para que llegaran a la fiscalía. Eran varios de los paramilitares. Estaban nombres que yo me acuerdo, el de Diego Murillo, uno, Alberto Quintero, otro, y no puedo”, relató el exfiscal.

Exfiscal, Néstor Humberto Martínez. FOTO: Captura de pantalla

La declaración del exfuncionario busca fortalecer el argumento de que hubo una operación coordinada para perjudicar judicialmente a Uribe, una hipótesis que ha sido central en la estrategia del abogado Jaime Granados.

Una vez finalizó, fue el turno para el exministro Andrés Felipe Arias. Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y recluido durante varios años en una cárcel de Miami, reapareció en la escena pública luego de un largo silencio.

Exministro Andrés Felipe Arias. Captura de pantalla

En su declaración ante el juez, Andrés Felipe Arias ofreció un extenso relato sobre su trayectoria profesional, su vida personal y el proceso judicial que ha enfrentado desde que fue condenado en 2011 por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Explicó que, tras su condena, estuvo recluido durante varios años en la Escuela de Caballería de la Policía en Bogotá. Luego recuperó la libertad y se radicó en Estados Unidos, donde fue capturado nuevamente cuando las autoridades de ese país constataron que tenía una condena pendiente en Colombia.



Lea aquí: Néstor Humberto Martínez y Andrés Felipe Arias declaran este jueves en el juicio a Álvaro Uribe Durante su reclusión en una cárcel de Miami, Arias permaneció aislado y en condiciones precarias, lo que —según él— le generó pérdida de peso y temor por su vida, ya que en ese centro también estaban detenidos varios exparamilitares extraditados durante el gobierno de Álvaro Uribe, del cual él hizo parte. Sin embargo, relató que esos temores comenzaron a disiparse cuando tuvo contacto con algunos de ellos en las salas donde recibían visitas legales. “Un día estábamos en un ascensor y me tocó al lado de ‘Don Berna’. Él no me habló, pero cuando íbamos a subir alguien dijo: ‘Véalo aquí tan mansito’. Y Berna respondió: ‘Aquí adentro todos somos colombianos. Lo que pasó afuera se queda afuera’. En ese momento yo descansé un poco porque me di cuenta de que no me iban a hacer daño”, narró. A partir de entonces, Arias afirmó haber entablado conversaciones con varios de esos exparamilitares, entre ellos uno conocido como “Gordo Lindo”. Según su testimonio, este interno le aseguró que existía una estrategia para desacreditar al expresidente Uribe y a su hermano, Santiago Uribe.

“Él me dijo: ‘Al presidente Uribe y a Santiago les hicieron un montaje con un mayor de apellido Meneses’. Me contó que Ramón Quintero, también preso, tenía contratado a Meneses cuando este era capitán de la Policía en Buga, y le pagaba para que desde esa posición colaborara en negocios del narcotráfico. También me dijo: ‘Si usted llega a hablar con el presidente, dígale que eso de Meneses es una venganza de un sector de la mafia para enlodarlo a él, y a Santiago a través de Meneses’”, relató Arias. Agregó que logró contarle esa versión directamente al expresidente durante una audiencia en la que la justicia estadounidense le concedió la libertad. Según Arias, cuando Uribe lo vio llegar esposado de pies y manos, visiblemente desmejorado, se mostró impactado. “Yo estaba muy cambiado, delgado, pálido. Él se estremeció al verme así. Le dije: ‘Presidente, estoy bien, tranquilo, siéntese’. Apenas nos sentamos, le dije: ‘No quiero perder tiempo, esto es lo que tengo que contarle’, y le relaté lo que ‘Gordo Lindo’ me había dicho”, concluyó.

En vivo testimonio Néstor Humberto Martínez juicio Álvaro Uribe: