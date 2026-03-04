Cifra récord: Cerca de 700 mil testigos blindarán las elecciones del 8 de marzo

A cuatro días de las elecciones legislativas y las consultas del próximo 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó una cifra histórica de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores con cerca de 700.000 ciudadanos ya registrados para vigilar la jornada.
La información la presentó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, quien en entrevista con Blu Radio, indicó que ya hay cerca de 700.000 testigos acreditados para acompañar la jornada del próximo domingo.