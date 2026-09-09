Así se levanta Colombia a un mes del terremoto: 498 municipios siguen afectados

Este 10 de septiembre se cumple un mes del terremoto de 7,4 que dejó sus mayores afectaciones en el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. 498 municipios siguen afectados y, en el último balance de la UNGRD, se reportaron 331 personas muertas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas. Solo en vivienda hay más de 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados.
Pero más allá de los números, cada uno de los casos representa una historia de vida que fue interrumpida, una familia que perdió su hogar que venía construyendo por años o un sobreviviente que perdió a sus seres queridos.
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