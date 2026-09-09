Tras un mes del terremoto: el reto de atender a 300.000 familias afectadas y de luto

Ha pasado un mes, pero hay lugares en los que el terremoto de 7,4 todavía no termina. En Cali, en el barrio Cuarto de Legua, el edificio Atalanta permanece como una especie de reloj detenido en la mañana del sismo del 10 de agosto.
Sus habitantes ya no escuchan el estruendo ni sienten cómo se mueve el piso, pero siguen esperando peritajes, respuestas de las aseguradoras, decisiones sobre la estructura y, sobre todo, una fecha posible para volver a sus casas.
La ciudad, una de las más afectadas por el sismo junto a Pereira, Buenaventura y Quibdó, tiene por estos días 769 edificaciones con rótulo de “no habitables” y 475 con “uso restringido” en una urbe en la que conviven 45.139 familias damnificadas por el terremoto que partió en dos la vida de la capital del Valle.
No se pierda: Así se levanta Colombia a un mes del terremoto: 498 municipios siguen afectados
Algunos tuvieron que repartir sus pertenencias y sus días entre viviendas de familiares. Otros, especialmente adultos mayores jubilados, vieron cómo el patrimonio de toda una vida quedaba convertido en una espera que podría prolongarse hasta dos años.
Un mes después, la emergencia ha cambiado de rostro. Ahora no son los escombros sino los trámites, los presupuestos, los fletes, los informes técnicos y la incertidumbre los que prolongan una crisis que comenzó con un movimiento de tierra.
Con corte al 9 de septiembre, la UNGRD reportó en el país 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. En 16 departamentos y 498 municipios, 466.709 personas y 296.738 familias resultaron afectadas.
Además, 202.002 viviendas quedaron averiadas y 36.326 destruidas, junto con infraestructura pública y otras edificaciones. Pero las cifras no alcanzan a contar lo que ocurre cuando termina la emergencia inmediata y comienza la espera: reconstruir una vivienda, recuperar la rutina y volver a armar una vida cuando el regreso todavía no tiene fecha.