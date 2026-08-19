El abrazo de reencuentro de Sofía y el bombero que la rescató entre los escombros del terremoto en Cali

La mano de Germán Duque, un bombero con corazón que nunca se rindió en la búsqueda y rescate de las personas tras el terremoto en Colombia, se abrió paso entre el polvo y el concreto fracturado del edificio Ariguaní en Cali, hasta encontrar el rostro de Sofía. Le puede interesar: Defensoría alerta por falta de medicamentos en zonas afectadas por el terremoto que ya deja 302 IPS averiadas La niña, de tan solo tres años, reaccionó al contacto con un llanto inmediato y se sujetó con fuerza de la mano del bombero. En ese instante, en medio de la incertidumbre del sector El Refugio, la prioridad de la emergencia cambió de escala.

Aquel lunes 10 de agosto, el terremoto de 7.4 con epicentro en el Chocó que sacudió a Cali y otras zonas del país dejó a la menor y a su madre, Estefanía Echavarría, atrapadas bajo los escombros de la estructura, con una mínima posibilidad de quedar con vida. Sofía permaneció durante más de seis horas en un espacio reducido en medio de los restos de concreto mientras los organismos de socorro ejecutaban las maniobras de extracción para salvar su vida.

Los momentos en que el rescatista salvó a la niña entre los escombros en Cali. FOTO: Captura de video de redes sociales y cortesía @noticiascaracol

El contacto bajo los escombros

En conversación con Noticias Caracol, el rescatista Germán Duque detalló recientemente las condiciones con las que se tropezó al ingresar al inmueble. Tras ubicar primero a la madre, el socorrista logró llegar hasta el punto exacto donde yacía la niña. La pequeña se encontraba confinada en un espacio estrecho y con una tabla sobre el rostro. Ante la gravedad del entorno, Duque se enfocó en liberarla con delicadeza mientras intentaba transmitirle tranquilidad.

“Yo le dije: ‘Te voy a sacar de aquí con vida'”, relató el bombero al recordar las palabras que le pronunció mientras removía las piezas que la apresaban. Una vez despejado el acceso, la tomó por el tronco y la retiró de la estructura. Antes de ser entregada a la ambulancia, se produjo un gesto singular que quedó grabado en la memoria del socorrista: “La niña, antes de salir, no sé por qué lo hizo, cogió un pedazo de escombro y se lo llevó”.

La estabilización de Estefanía y el esperado reencuentro

Con Sofía en manos del personal médico, el operativo de Duque continuó en el mismo punto para rescatar a Estefanía Echavarría. La madre presentaba severas dificultades para respirar por el confinamiento y la acumulación de material. El equipo de emergencia procedió a suministrarle oxígeno, estabilizar sus signos vitales y aplicar el protocolo de extracción segura hasta liberarla por completo de la edificación colapsada.

Así fue el reencuentro entre la niña Sofía y el bombero Germán Duque, que le salvó la vida. FOTO: Cortesía tomada de video de redes sociales @noticiascaracol

Pasados los días de la emergencia, Germán Duque y la pequeña Sofía volvieron a verse. El momento del reencuentro culminó con un abrazo entre el bombero y la niña a la que logró extraer del colapso. “De verdad que yo estoy muy contento de que esta niña haya podido sobrevivir”, expresó Duque en Noticias Caracol tras reunirse con la menor. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para el integrante del cuerpo de socorro, el desenlace del operativo sintetizó y significó el propósito de la profesión que eligió para hacer toda su vida. “Para mí, para muchos compañeros, el pago es el poder salvar una vida”, concluyó.

El rescatista Germán recibiendo el agradecimiento de la mamá de la menor. FOTO: Cortesía tomada de video de redes sociales @noticiascaracol

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