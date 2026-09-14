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Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó los movimientos telúricos desde las 3:00 p.m. de este lunes 14 de septiembre en el territorio chocoano.

  • Una seguidilla de movimientos telúricos encadenados estremeció el suelo chocoano, provocando que la vibración se propagara rápidamente hacia varias capitales y municipios vecinos. FOTO: @sgcol
    Una seguidilla de movimientos telúricos encadenados estremeció el suelo chocoano, provocando que la vibración se propagara rápidamente hacia varias capitales y municipios vecinos. FOTO: @sgcol
El Colombiano
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hace 3 horas
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A través de varias publicaciones en redes sociales, con poco tiempo entre uno y otro, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 14 de septiembre una seguidilla de temblores con epicentro en el departamento del Chocó.

Desde las 3:00 de la tarde, la entidad registró el primer sismo de magnitud 4.9 en el territorio que hace más de un mes fue golpeado por el terremoto de 7.4. Luego, tan solo dos minutos después, registraron el segundo temblor de magnitud 4.1 y un poco más tarde una nueva réplica de 4.4.

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El común denominador de estos temblores es que todos tuvieron como epicentro el municipio de Itsmina. Además, usuarios en redes sociales señalaron haberlos sentido en diferentes partes del país, como Medellín, Cali y Bogotá. El primero, de magnitud 4.9, se registró sobre las 3:02 p. m., con profundidad de 39 km.

Dos minutos después, a las 3:04 p. m., ocurrió otro sismo de magnitud 4.1 y una profundidad de 41 km.

Cuatro minutos más tarde, a las 3:08 p.m., se reportó un tercero, con una magnitud de 4.4, a 16 km de Istmina. Las profundidades de estos sismos, de acuerdo con la información de las autoridades, oscilaron entre 39 y 41 kilómetros.

Sin embargo, luego de estos tres temblores, la comunidad en Chocó volvió a sentir un nuevo sacudón tras registrarse una nueva réplica en el territorio. A eso de las 4:13 de la tarde de este lunes, otro temblor de magnitud 4.9 azotó a los habitantes de Itsmina.

En los primeros reportes, este nuevo movimiento telúrico se sintió mucho más fuerte en zonas como Pereira, Cali y Buenaventura. Los comentarios de los usuarios en redes sociales también lo confirmaron: “En el norte de Cali se han sentido todos, están fuertes”, detallaron.

Luego de más de una hora del último temblor registrado este lunes en el Chocó, nuevamente volvieron a sacudirse las placas tectónicas en el departamento. El Servicio Geológico volvió a registrar un quinto sismo de magnitud 4.5 a las 5:39 de la tarde, con una profundidad máxima hasta ahora de 49 km.

Los usuarios en redes sociales continúan sorprendidos por la cantidad de sismos registrados durante la tarde de este día, mientras el país continúa en la etapa de reconstrucción en los territorios afectados. “Está es desatado y ya creía yo que se había calmado”.

La naturaleza sísmica del territorio colombiano

Un temblor o sismo corresponde a la liberación súbita de grandes cantidades de energía que se desplaza en forma de ondas por el interior de la tierra; al alcanzar la superficie, estas ondas son percibidas por personas y estructuras, pudiendo causar distintos niveles de daños.

El SGC reitera que Colombia posee una elevada actividad sísmica debido a la interacción de diversas placas tectónicas en contacto. Esta dinámica genera sismos en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose principalmente en las costas del océano Pacífico, la región Caribe y las zonas aledañas a las cordilleras.

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La mayoría de estos movimientos no resultan perceptibles para la población y únicamente los registran los sismógrafos, debido a que los sismos con hipocentros más profundos recorren mayores distancias hasta la superficie, perdiendo gran parte de su energía durante el trayecto.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué municipios específicos de Colombia se localizó el epicentro de los sismos?
El epicentro principal de los temblores se ubicó en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, con eventos sísmicos registrados muy cerca de los municipios de Sipí (a 17 km) y Nóvita (a 48 km), así como a 58 km de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca.
¿En qué ciudades fuera del Chocó se percibieron estos temblores?
Los movimientos telúricos se sintieron con fuerza en varias ciudades del occidente y el suroccidente colombiano, entre las que se reportan Pereira, Quindío, Cali y Buenaventura.
¿Cuántos sismos ocurrieron durante la tarde del lunes 14 de septiembre y con qué frecuencia?
Se registraron cuatro sismos en total en un lapso aproximado de una hora: el primero a las 3:00 p. m. (magnitud 4.9), el segundo a las 3:04 p. m. (magnitud 4.1), el tercero a las 3:08 p. m. (magnitud 4.4) y el cuarto a las 4:13 p. m. (magnitud 4.9).
¿A qué profundidad ocurrieron estos eventos telúricos y cómo incide esto en su impacto?
Los tres primeros sismos se produjeron a profundidades de entre 39 y 41 kilómetros, mientras que el cuarto tuvo una profundidad superficial (menor a 70 km). La profundidad es determinante en el impacto, ya que los sismos más profundos pierden más energía al viajar hacia la superficie y suelen sentirse con menor intensidad en comparación con los superficiales.

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