¿Lo sintió? Reportan temblor de magnitud 5.1 en Colombia

Un sismo de magnitud 5,1 despertó a cientos de colombianos en la madrugada de este miércoles. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, y se registró a las 5:51 de la mañana, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La profundidad fue de 146 kilómetros.

El temblor fue percibido en distintos departamentos del centro y nororiente del país, especialmente en Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, donde numerosos ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento a través de redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

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De acuerdo con los datos preliminares entregados por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo su origen en el área de influencia de Los Santos, un municipio ubicado sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una región reconocida internacionalmente por concentrar una elevada frecuencia de movimientos telúricos debido a la interacción de varias estructuras geológicas en profundidad.