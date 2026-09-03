Sismo de magnitud 4,2 sacudió parte del país al mediodía de este jueves, ¿lo sintió?

Un sismo de magnitud 4,2 se registró este jueves 3 de septiembre en el municipio de Los Santos, Santander , informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado.

El movimiento también fue percibido en otras zonas del país. Algunos ciudadanos reportaron haberlo sentido en Bogotá, mientras que en Bucaramanga varios usuarios señalaron que el sismo se sintió con fuerza, aunque durante un periodo corto.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó también varios movimientos, entre ellos dos de magnitud superior a 4 registrados en Chocó y Santander.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:58 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 146 kilómetros.

Este movimiento fue el de mayor magnitud registrado durante las primeras horas del día en esa zona del departamento . El SGC habilitó su plataforma Sismo Sentido , mediante la cual las personas que percibieron el movimiento pueden reportar cómo lo sintieron y aportar información sobre sus posibles efectos.

La actividad sísmica continuó posteriormente en Istmina. A las 3:14 a.m. se registró otro movimiento, esta vez de magnitud 2,9 y 52 kilómetros de profundidad. Cuarenta minutos después, a las 3:54 a. m., ocurrió un tercer sismo en el mismo municipio, de magnitud 2,7 y una profundidad de 44 kilómetros.

En Santander también se presentó actividad sísmica. A las 2:56 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 2,3 en Guaca, con una profundidad de 157 kilómetros.

Horas después, otro sismo de mayor magnitud fue registrado en Los Santos, Santander. El boletín actualizado del SGC señaló que el evento ocurrió a las 11:58 a. m., tuvo una magnitud de 4,2 y se produjo a una profundidad de 146 kilómetros.

Los Santos es una de las zonas del país con frecuente actividad sísmica, debido a su cercanía con el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se concentra una elevada cantidad de movimientos telúricos.

Conozca: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

La actividad registrada este jueves ocurre pocas semanas después del fuerte terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, y que generó una emergencia de grandes proporciones en el occidente del país.

Según el más reciente balance citado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 2 de septiembre, la emergencia había dejado 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y 136 desaparecidas, además de cientos de miles de personas damnificadas.

El SGC continúa monitoreando la actividad sísmica en el territorio nacional. La entidad recuerda que los movimientos telúricos no pueden predecirse y recomienda a la población conocer y aplicar las medidas de preparación y respuesta ante un eventual sismo.