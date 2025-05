Novio de Tatiana Hernández reveló cuál fue la última conversación que sostuvieron antes de su desaparición en Cartagena

Tatiana Hernández, la joven de 23 años que realizaba sus prácticas como médica en Cartagena y que se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Granada, España, sigue desaparecida. Familiares y allegados siguen su búsqueda.

Entre ese grupo de personas que aún esperan saber de ella está su novio, David Espitia, quien dio detalles de cómo fue su última conversación con Tatiana antes de que ella desapareciera en Cartagena.

Lea también: Tatiana Hernández, universitaria desaparecida en Cartagena, se ganó una beca en España para estudiar especialización de Medicina

En una entrevista que Espitia dio para Los Informantes de Caracol, el joven de 26 años reconoció que el 12 de abril, un día antes de que fuera vista por última vez, había notado algo inusual al conversar con ella.

“Ese día pasaron cuatro o cinco horas y cuando le escribí no me contestó”, dijo el novio de Tatiana, quien aclaró ante el medio anteriormente citado que ella sólo se desconectaba por dos o tres horas y que no acostumbraba a llevar más tiempo sin responder.

“Voy a escribirle, a ver si al fin almorzó, pero no me respondió. Entonces le escribí a su amiga, y ella me dijo: ‘Ella salió, pero ya voy a buscarla’. Tata tiene compartida su ubicación en Find My Phone”, explicó el novio de la estudiante de medicina.