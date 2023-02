La representante a la Cámara por Antioquia Susana Boreal, que hace parte del Pacto Histórico, reconoció en una intervención que hizo en el Legislativo que es consumidora frecuente de marihuana.

“Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho todos los días (lo hago). Me encanta. No me da miedo decirlo. Creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que el consumo no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, dijo la representante.