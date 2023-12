La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un fallo a favor de una docente del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, y falló en contra de la empresa FINSOCIAL S.A.S. por publicidad engañosa, vulneración del derecho a la protección contractual y defectos en la idoneidad de la calidad de un crédito.

En el año 2021, la señora Carmen Cecilia Lora Carrascal, docente orientadora en zona rural, solicitó un crédito por libranza de $24.300.231 a Finsocial, una fintech que ofrece soluciones crediticias tecnológicas.

La entidad le liquidó el préstamo en $87 millones, sin explicar los cobros adicionales que elevaban considerablemente la deuda.

“Me di cuenta un año después, cuando solicité un certificado de deuda, que me aparecía el doble del valor que yo había solicitado del crédito, para mí fue algo muy impactante. Me dije, no puedo permitir que esto me pase”, explicó la docente.