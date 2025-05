“Nos robaron en uno de los trenes más famosos del mundo”: influencer colombiana denuncia estafa en Europa

Se hizo viral en redes sociales un video de María José Báez, una creadora de contenido, que denuncia una presunta estafa en el Bernina Express, que es considerado uno de los trenes más famosos del mundo. “Nos robaron en uno de los trenes más famosos del mundo. Uno de mis sueños era subirme y, como no es fácil conseguir los boletos de los asientos con vista panorámica, decidimos comprar todo el paquete con mucha anticipación, a través de ‘Get your guide’, pero la agencia contratada era Seiyo Biaggi”, dijo María José Báez en su video en TikTok e Instagram.