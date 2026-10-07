El Estado pagó subsidios de nómina por 1.909 trabajadores que ya habían muerto

Una investigación revelada por la revista Cambio, basada en una auditoría de la Contraloría, dejó al descubierto graves grietas en el control de las ayudas estatales otorgadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Más de 2.800 empresas que incumplían los requisitos legales recibieron más de 10.100 millones de pesos del erario público. En mayo de 2020, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, el gobierno de Iván Duque creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal, diseñado para subsidiar hasta el 40 % de un salario mínimo por cada trabajador formal mantenido en nómina. Lea también: El covid-19 sale del top 10 de causas de muerte por primera vez desde la pandemia; ¿cuáles son las principales? A esta estrategia se sumó el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios, PAP, con un aporte de 220.000 pesos por cotizante para la prestación de junio. A lo largo de 13 ciclos hasta 2021, el Estado giró 7,15 billones de pesos a cerca de 143.000 empresas. No obstante, la auditoría del órgano de control a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad encargada de cruzar bases de datos y expedir los certificados de conformidad para que el Ministerio de Hacienda autorizara los desembolsos, evidenció severos fallos en los filtros institucionales

El giro de recursos a cotizantes fallecidos

El hallazgo más impactante reportado por Cambio señala que 1.655 empresas cobraron el subsidio del PAEF por 1.909 trabajadores que habían fallecido antes de las fechas de postulación o durante el trámite. Frente a estos cuestionamientos, la UGPP argumentó que la normativa no la obligaba explícitamente a verificar la supervivencia del trabajador, aunque por iniciativa propia contrastaba si la persona figuraba viva el primer día hábil del mes anterior a la solicitud. Bajo esa lógica de nómina ya causada, la entidad sostuvo que el 95,8 % de los casos señalados cumplían su regla y que los 103 restantes obedecían a actualizaciones tardías de la Registraduría Nacional. Sin embargo, la Contraloría desestimó la defensa, enfatizando que el PAEF fue creado para proteger empleos activos. Subsidiar a personas fallecidas con anterioridad al trámite “desnaturaliza el objeto del gasto público” y configura un detrimento fiscal real, pues los registros actualizados demuestran un pago de lo no debido que la UGPP debió detectar mediante controles posteriores.

“Empleadores de papel” y sociedades ficticias

El reporte periodístico saca a la luz otra modalidad con alto impacto económico: el cobro de auxilios por parte de organizaciones que carecían de la condición de empleadores reales. Un total de 13 agremiadoras ilegales (nueve en el PAEF y cuatro en el PAP) —firmas que afilian a trabajadores independientes cobrando cuotas y los hacen pasar como empleados propios en la planilla PILA— cobraron subsidios para 4.755 cotizantes, apropiándose de 1.786,2 millones de pesos sin tener nómina propia. Aunque la UGPP afirmó que no tenía forma de detectar esta irregularidad en el momento del trámite y que denunció a 87 agremiadoras ante la Fiscalía en 2022 tras avisos de terceros, la Contraloría concluyó que depender de denuncias externas refleja la debilidad de su control interno. Entérese: ¿Por qué el mundo no está preparado para una próxima pandemia? Esto dice la OMS y el Banco Mundial Además, la denuncia penal confirma que el daño patrimonial se materializó al haber otorgado previamente los certificados de conformidad. El informe detalla otras irregularidades en el cumplimiento de los requisitos de ley. Unas 255 empresas (159 en PAEF y 96 en PAP) obtuvieron ayudas por 1.624,1 millones de pesos a pesar de registrar matrículas canceladas antes o durante la postulación, o de haberse inscrito después de los plazos límite permitidos. Inconsistencias en seguridad social: Representa el rubro más cuantioso. Un total de 923 empresas (544 en PAEF y 379 en PAP) recibieron 5.848 millones de pesos sin cumplir con lo exigido en sus planillas de seguridad social. En conjunto, las 2.846 empresas objetadas por el ente de control se quedaron con 10.164,5 millones de pesos asociados a 27.268 cotizantes. Le puede interesar: 50 años del Ébola y aún no existe una vacuna que cubra todas sus variantes

Control interno “ineficiente” e investigaciones en curso

Si bien la cifra irregular equivale a poco más del 0,14 % del total ejecutado en los programas, la Contraloría enfatizó que el origen del problema radica en la “falta de validaciones posprocesamiento, la ineficiencia en los procesos de automatización y la ausencia de controles posteriores”, calificando la gestión del control interno de la UGPP como “ineficiente” y con un concepto final de “incumplimiento material con reserva”. A esto se suman retrasos en el proceso de fiscalización para recuperar los dineros, pues el personal temporal requerido no se vinculó sino hasta mayo de 2023. Incluso, en una muestra de expedientes revisados por los auditores, se hallaron casos registrados como fiscalizaciones que no contenían actuación alguna. Actualmente, estos hallazgos se encuentran en trámite de proceso de responsabilidad fiscal y disciplinario para determinar las sanciones a las que haya lugar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . No se pierda: Video | Javier Milei arremetió contra la ONU: la señaló de “organismo inútil” que alimenta “casta de parásitos”

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