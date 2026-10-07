El Estado pagó subsidios de nómina por 1.909 trabajadores que ya habían muerto

Una investigación revelada por la revista Cambio, basada en una auditoría de la Contraloría, dejó al descubierto graves grietas en el control de las ayudas estatales otorgadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Más de 2.800 empresas que incumplían los requisitos legales recibieron más de 10.100 millones de pesos del erario público.
En mayo de 2020, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, el gobierno de Iván Duque creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal, diseñado para subsidiar hasta el 40 % de un salario mínimo por cada trabajador formal mantenido en nómina.
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A esta estrategia se sumó el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios, PAP, con un aporte de 220.000 pesos por cotizante para la prestación de junio.
A lo largo de 13 ciclos hasta 2021, el Estado giró 7,15 billones de pesos a cerca de 143.000 empresas. No obstante, la auditoría del órgano de control a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad encargada de cruzar bases de datos y expedir los certificados de conformidad para que el Ministerio de Hacienda autorizara los desembolsos, evidenció severos fallos en los filtros institucionales