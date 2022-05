A Camilo –cuyo nombre fue cambiado para este informe– un desconocido le vendió una pastilla de éxtasis en la calle 85, un sector de discotecas y bares de Bogotá. La dosis, sin embargo, tenía otra sustancia, que le produjo potentes alucinaciones y lo dejó tres días sin dormir.

Entonces tenía 22 años –hoy tiene 26–. La pastilla la compró con un amigo y la idea era repartirla con otra amiga que venía hacia el bar en el que estaban de fiesta. Su amigo se dio cuenta de que no era éxtasis porque, recordó Camilo, no le supo a “amargo”; entonces, prefirió escupirla.

En cambio Camilo no reparó en su sabor y se la pasó. “Dejé el otro pedacito guardado. Pero mi amiga luego me dijo que no iba a ir, entonces también me tomé su pedazo”, contó. Poco después de probar la nueva dosis comenzó a alucinar: “Abría el celular y veía las aplicaciones flotando por fuera de la pantalla, a la gente la veía muy rara”.

Después de salir del bar fueron al apartamento de otra amiga. “En un momento ella se despertó y me encontró levantándome sobre el balcón. Yo sentí que podía saltar, pero ella me cogió, y me entró. Me salvó la vida”, recordó Camilo.

Tuvo miedo. Les pidió a sus compañeros que lo llevaran al médico porque sintió que el malestar no se le iba a pasar, pero acabaron llamando a un conocido, que también era consumidor habitual y había pasado por situaciones similares. Él se dio cuenta de que lo que les habían vendido no era éxtasis, sino una especie de anfetamina.