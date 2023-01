“Este escenario no es mi escenario. Esta Jurisdicción no es para mí. Yo vengo desprovisto de cualquier interés, pero esta jurisdicción no me pertenece, esta jurisdicción no me lo va a dar lo que necesito y no tiene cómo”, reconoció.

La JEP le había dado una última oportunidad a Tovar Pupo de que demostrara que había estado vinculado a la Fuerza Pública mientras cometía violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto.

Por eso, se esperaba que revelara nueva información que contribuyera a aclarar supuestos vínculos entre los paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el exjefe paramilitar no dio información diferente a la que ya había entregado a la justicia.