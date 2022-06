Ese decir, más de la mitad de los colombianos cree que es posible que la situación local termine pareciéndose a la del país vecino. Además, un 40% de los 1.232 encuestados cree que Colombia no corre este riesgo , mientras que el 6% eligió la opción de “no sabe/no responde”.

Pese a este importante número, la realidad es que, en el transcurso de este año, ha bajado la cifra de personas que ven como una posibilidad la transformación del país hacia unas condiciones como las de Venezuela. De hecho, en enero el número ascendía a 69% y el descenso ha sido notable: 66% en marzo y 60% en mayo.

Un caso particular es el de la región de Antioquia y el Eje Cafetero, que supera considerablemente la media que arrojó la encuesta. Un 64% todavía cree que Colombia está en riesgo de volverse como el país vecino, mientras que el 31% considera que no y el 6% señaló que “no sabe o no responde”.

Además, del total de encuestados, fueron más las mujeres que abrieron la posibilidad del riesgo: un 62% frente al 45% de los hombres que respondieron que también lo creían.

Esta encuesta fue realizada por la firma YanHaas para la alianza de medios entre EL COLOMBIANO, RCN Televisión, RCN Radio, La FM, NTN24, La República, El Universal, Vanguardia, La Patria, El Heraldo y El País.

Los 1.232 encuestados eran de 60 municipios del país y de acuerdo con la ficha técnica, el margen de error es del 3,2 por ciento.