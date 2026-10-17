“No es cierto, categóricamente”: secretario de la JEP responde por los $56.000 millones en viáticos y viajes del tribunal

Las denuncias de la senadora María Clara Posada contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que movieron la opinión pública en las últimas dos semanas, apuntan a tres frentes: más de $56.000 millones de pesos en viajes, más de $160.000 millones en el arriendo de la sede en Bogotá y solo cuatro sentencias en firme. El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, quien la representa legalmente y responde por la ejecución de sus recursos, respondió punto por punto a EL COLOMBIANO. Las cifras que presenta son del propio tribunal.
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