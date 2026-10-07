Santiago Uribe perdió tutela y queda en firme su condena de 28 años por ‘12 Apóstoles’

La Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por Santiago Uribe Vélez, con la que buscaba tumbar la decisión que cerró la puerta a un nuevo recurso de casación contra la condena que le impuso el Tribunal Superior de Antioquia por el caso de los llamados “12 Apóstoles”.

Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, había acudido a la tutela alegando que la Sala de Casación Penal de la Corte vulneró sus derechos al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia.

El caso se remonta al proceso por su participación en la organización paramilitar conocida como “los 12 Apóstoles”, que operó en el norte de Antioquia durante los años noventa.

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En primera instancia, el 13 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a Uribe Vélez y ordenado su libertad. Sin embargo, la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de la parte civil apelaron la decisión.

El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y lo condenó a 28 años, además de una multa de 6.500 salarios mínimos, una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años y una prohibición para tener y portar armas durante 54 meses.

La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó entonces una impugnación especial. El 3 de junio de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema resolvió ese recurso y confirmó integralmente la condena.

Dos días después, el 5 de junio, la misma Sala rechazó de plano el recurso de casación que la defensa intentó presentar contra esa decisión. La razón fue que, para la Corte, no era posible presentar una nueva casación contra una decisión de la propia Sala Penal que había resuelto la impugnación especial.