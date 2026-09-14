“Llegó la hora de legislar; en mi Gobierno, los niños son sagrados”: Abelardo defiende a activista arrestado, ¿quién es?

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció contra la captura de Samuel Adrián, un activista y documentalista mexicano. Dirigió el documental “Colombia: fábrica de niños trans”, exponiendo tratamientos de transición de género en menores del país. Un juzgado de Cali le ordenó retirar el material de internet, que hoy cuenta con más de 3,4 millones de visualizaciones solamente en YouTube, pero no lo hizo.
Por eso, tenía una orden de arresto pendiente por desacato, así que a su entrada al país esta se hizo efectiva y deberá estar preso diez días. El presidente Abelardo de la Espriella, congresistas y activistas conservadores se pronunciaron al respecto.
Adrián tiene un canal de YouTube en el que es crítico de temas como el activismo LGBTIQ+, la migración ilegal, el alquiler de vientres, el aborto, la transición de género, entre otros.