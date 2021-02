¿Cómo funciona una UCI y por qué cuidarse para no llegar a ella?

Manuel Estévez tenía tanto miedo que se tapó con una sábana. Acababa de ver cómo el personal médico cubría el cuerpo sin vida de la señora con quien la noche anterior compartió el tanque de oxígeno. “Uno está frente a la muerte y eso es terrible”. Tiene 45 años. Es periodista, docente y músico... Ese momento ocurrió en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Méderi, en Bogotá, adonde llegó tras estar cuatro días en urgencias, acostado boca abajo y junto a otros pacientes con covid-19.

Manuel llevaba siete días enfermo en su casa, la fiebre había alcanzado los 38 °C, le dolía el pecho y la espalda, tenía dificultad para respirar y temía dormir y no despertar. No había de otra: ir al hospital. Allá perdió la noción del tiempo, solo podía comprobar cómo cada vez le aumentaban el oxígeno.

Eran las nueve o diez de la mañana cuando un médico, a quien no podía verle el rostro, se le acercó. Recuerda que le dijo: “Mire, Manuel, hemos hecho lo posible. A usted se le ve el esfuerzo que ha hecho, duerme boca abajo, sigue los consejos, pero su condición no está buena y si no lo entubo usted se puede morir”. Manuel fue remitido a una unidad de cuidados intensivos (UCI) en otra sede del Méderi.

Las personas llegan a una UCI por el alto riesgo de que empeore su estado de salud —y puedan morir— o cuando dicho riesgo se materializa y fallan alguno o varios órganos, afirma el médico Edward Blandón, intensivista en el Hospital San Vicente Fundación. “Pueden tener falla respiratoria, es decir, los pulmones ya no son suficientes para ayudarlos a respirar por sí mismos, o falla cardiovascular, se les baja la presión arterial, o les fallan los riñones y necesitan diálisis (los riñones extraen desechos del organismo y los eliminan, si dejan de funcionar, esos desechos se acumulan. La diálisis saca la sangre del cuerpo y la pasa por una máquina que filtra dichos desechos y devuelve la sangre, ya limpia, al organismo). En la UCI damos soporte avanzado o reemplazo a esos órganos que están fallando”.

Días difíciles

El 25 de julio Manuel salió de la UCI. “Es un sitio donde no hay nada. No hay tiempo, no hay olor. No hay absolutamente nada”, recuerda. De los 15 días que permaneció allí, sedado, 10 estuvo entubado. El intensivista Blandón explica que cuando los pulmones no pueden tomar el oxígeno del medio ambiente se hace la intubación: “Un tubo pasa por la boca, va hasta los pulmones y se conecta a un respirador con la idea de que ese respirador ayude a entrar el aire y el oxígeno a esos pulmones, mientras se resuelve el problema que los tiene afectados”. El especialista agrega que la sedación ayuda a los pacientes a tolerar dicha intubación, y además es necesaria ante el dolor que pueden generar la toma de exámenes de laboratorio y el movimiento en la cama.

“Solté el respirador el 21 de julio, pero para que me pudieran sacar de la UCI se demoró porque yo no volvía”, comenta Manuel, refiriéndose al coma inducido. Relata una curiosidad: “Soñé que estaba en un programa de televisión, me tenían amarrado todo el tiempo, y entonces de pronto le dije a la chica que estaba en el reality: Ya no voy a estar más acá, exijo mi derecho a la libre movilidad. ‘Claro, sí, ya lo vamos a desamarrar’. Me hicieron firmar algo y me dijeron: ‘Le vamos a pagar 17 millones de pesos porque usted fue la estrella del show’. Entonces en ese instante veo a la enfermera y le digo: Bueno, ¿dónde está mi plata? Y me dice: ‘No, acá no damos plata. Usted es Manuel Estévez, está saliendo de la UCI y lo estamos llevando a un cuarto’”.

También se recuerda siendo un héroe, entre aventuras, peleando contra monstruos, y acompañado siempre por el mismo sonido. “La máquina que lo mantiene a uno vivo tiene un pito muy particular, me acompañó en todos mis sueños. Ese pito era una especie de aparato con el que adquiría un poder (...). Una vez salí de coma, seguí viendo cosas, tenía alucinaciones”.