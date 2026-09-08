Supersalud nombró nueva interventora de SOS EPS: estuvo en Gobierno Petro como interventora de Famisanar

Esta semana la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, posesionó a Sandra Milena Jaramillo Ayala como nueva agente interventora de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS). La aseguradora está bajo medida de intervención forzosa para administrar desde abril de 2024. Jaramillo llega a esa entidad para asumir su dirección y tendrá como una de sus primeras tareas revisar su situación y establecer las prioridades de la administración. Para ello, en 30 días tendrá que presentar un diagnóstico y un plan de trabajo con las acciones que seguirá durante su gestión. Le puede interesar: Ana María Vesga denunció hueco fiscal de $3 billones en Minsalud y pedido de coimas a su nombre. La funcionaria es administradora financiera, especialista en finanzas y es magíster en administración de empresas de salud, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector salud, con experiencia en dirección, gestión administrativa y financiera, y aseguramiento en salud.

“Su experiencia en procesos de intervención y recuperación institucional en salud respalda su designación”, advirtió la Supersalud en un comunicado de prensa que anunció el nombramiento. Vale recordar que Jaramillo fue agente especial interventora de los hospitales San Jerónimo de Montería (Córdoba) y Sandiego de Cereté (Córdoba), y fue la primera interventora de la EPS Famisanar, que también fue intervenida en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (septiembre de 2023).

La superintendencia señaló que en Famisanar “lideró y consolidó acciones para fortalecer la atención a usuarios, reducir PQR y tutelas, mejorar la gestión del riesgo en salud y la articulación con la red prestadora”. Sin embargo, cifras de esa entidad, de la Corte Constitucional y de la Contraloría muestran que esa EPS —al igual que las que están intervenidas— empeoraron sus indicadores de atención a los usuarios, quejas, tutelas e indicadores financieros. Debido a su paso por esa otra aseguradora, el senador Andrés Forero (Centro Democrático) señaló que “la nueva interventora de SOS EPS, Sandra Milena Jaramillo, fue interventora de Famisanar durante el gobierno Petro. Cuesta entender que quienes participaron en el desastre del gobierno anterior ahora vayan a ayudar a resolverlo. Tendremos la lupa puesta”.

Puede leer: EPS quedaron sin ‘dientes’ para dar atención tras Gobierno Petro La EPS SOS cuenta con presencia principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Quindío. En ese sentido, la interventora tendrá la responsabilidad de fortalecer la prestación de los servicios de salud y garantizar el derecho a la atención de sus 728.463 afiliados. “La reconstrucción y evolución del sistema de salud avanza mediante acciones orientadas a fortalecer la atención, recuperar la confianza de los usuarios y consolidar un modelo que responda a las necesidades de la población”, advirtió la Supersalud. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es la nueva interventora de SOS EPS y qué pasará con la entidad? Sandra Milena Jaramillo Ayala asumió como agente interventora de SOS EPS. Su primera tarea será evaluar la situación de la entidad y presentar en 30 días un diagnóstico y un plan de trabajo para orientar su administración. ¿Por qué SOS EPS está intervenida por la Supersalud? SOS EPS está bajo intervención forzosa para administrar desde abril de 2024. La medida busca que la Supersalud supervise directamente la gestión de la aseguradora y adopte acciones para fortalecer su operación y garantizar la atención de sus afiliados. ¿Qué deben hacer los afiliados de SOS EPS con el cambio de interventora? Los afiliados de SOS EPS no necesitan realizar un trámite por el cambio de interventora. La entidad debe continuar garantizando la atención en salud. Ante problemas con servicios, medicamentos o autorizaciones, los usuarios pueden presentar una PQR ante la EPS o la Supersalud. ¿Qué puede cambiar para los afiliados de SOS EPS con Sandra Milena Jaramillo como interventora? La nueva administración deberá priorizar la prestación de servicios, la gestión financiera y la atención de los usuarios. En 30 días se conocerá un diagnóstico y un plan de trabajo que permitirán identificar las principales acciones para la EPS y sus 728.463 afiliados.