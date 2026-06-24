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Así es el plan de la ANI y el BID para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología

El acuerdo logrado con esas dos entidades considera una inversión de $6.900 millones para una nueva unidad de servicios ambulatorios y el centro de prevención temprana del cáncer.

  • La directora del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner, junto a los representantes de la ANI y el BID. FOTO CORTESÍA
    La directora del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner, junto a los representantes de la ANI y el BID. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Un acuerdo para avanzar en la expansión del Instituto Nacional de Cancerología (INC) fue firmado entre la ANI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Convenio de Cooperación Técnica que permitirá avanzar en la estructuración de la Unidad de Servicios Ambulatorios y el Centro de Prevención Temprana del Cáncer (CpreD) del Instituto.

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La iniciativa busca fortalecer la infraestructura pública en salud, ampliar la capacidad de atención para los pacientes de cáncer en el país, modernizar los servicios ambulatorios del INC y robustecer la detección temprana, la atención oportuna y el control integral de la enfermedad.

“La estructuración de esta iniciativa representa un paso clave para consolidar un modelo hospitalario moderno, funcional y sostenible, que responda a las necesidades actuales de los pacientes oncológicos y fortalezca el papel del INC como referente nacional en atención, investigación, docencia e innovación en cáncer”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.

El proyecto tendrá una inversión de $6.900 millones, de los cuales el BID aportará $4.400 millones y el INC $2.500 millones.

El Convenio tiene un plazo inicial de tres años y se desarrollará en tres etapas, la estructuración integral del proyecto, la promoción y socialización ante entidades públicas e inversionistas, y proceso de selección y adjudicación del proyecto y su interventoría.

“La estructuración del nuevo edificio de servicios ambulatorios del INC hace parte de la iniciativa ANI Social puesta en marcha por el Gobierno Nacional para ampliar la construcción de infraestructura pública en sectores sociales mediante APP”, añadió el vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI, Julián David Rueda.

En ese sentido, agregó que “se busca cerrar brechas sociales a través de la estructuración y construcción de hospitales de alta y mediana complejidad, infraestructura educativa como colegios y universidades y sistemas de acueducto y saneamiento básico”.

El funcionario destacó que la nueva Unidad de Servicios Ambulatorios se proyecta en el predio ubicado sobre la Carrera 10 #1-80 Sur, integrado al entorno de la sede principal del INC, en el sector centroriente de Bogotá.

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