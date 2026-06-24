Así es el plan de la ANI y el BID para ampliar el Instituto Nacional de Cancerología

Un acuerdo para avanzar en la expansión del Instituto Nacional de Cancerología (INC) fue firmado entre la ANI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Convenio de Cooperación Técnica que permitirá avanzar en la estructuración de la Unidad de Servicios Ambulatorios y el Centro de Prevención Temprana del Cáncer (CpreD) del Instituto.
Le puede interesar: Atención, profesional de salud: Abren inscripciones para Servicio Social Obligatorio.
La iniciativa busca fortalecer la infraestructura pública en salud, ampliar la capacidad de atención para los pacientes de cáncer en el país, modernizar los servicios ambulatorios del INC y robustecer la detección temprana, la atención oportuna y el control integral de la enfermedad.