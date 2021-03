Paso a paso para agendar la cita para la vacuna contra covid-19

El Gobierno Nacional dispuso el portal Mi Vacuna, una plataforma virtual desde la cual todos los ciudadanos cuentan con tres componentes: Me Informo, Me Consulto y Me Postulo.

En Me Informo, se puede encontrar todo lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, los criterios de priorización y el consentimiento informado. En Me Consulto, las personas podrán buscar en qué etapa de priorización de la inmunización se encuentran. En Me Postulo, el ciudadano podrá postularse, en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su etapa de priorización.

El agendamiento es el resultado de un proceso con cruce de bases de datos nacionales y locales para generar facilidad, especialmente para el ciudadano, a través de su IPS más cercana.

Tiene los siguientes pasos:

1. El Gobierno Nacional solicita a las entidades territoriales y EPS datos sobre población asegurada y población pobre no asegurada PPNA.

2. Al recibir la información, el Gobierno Nacional consolida los datos con otras bases como PISIS (Plataforma de Integración del SISPRO), RUAF (Registro Único de Afiliación) y BDUA (Base de Datos Única de Afiliados) conformando la denominada Base de Datos Maestra.

3. Una vez consolidada la información es remitida al ente territorial y cargada a Mi Vacuna.

4. La entidad territorial envía la información a las EPS.

5. La EPS asigna población a cada IPS según red de servicios y georreferenciación de los pacientes (el proceso es monitoreado por una Mesa Territorial).

6. La IPS contacta vía telefónica u otro medio a los pacientes para coordinar la cita.

7. La IPS agenda y le reporta a la EPS y a la entidad territorial las agendas.

8. La EPS consolida la población objeto agendada y actualiza Mi Vacuna.

9. Se realiza la aplicación de la dosis de vacuna por parte de la IPS.

10. En caso de que se requiera, se debe programar cita de segunda dosis.

11. La IPS debe registrar a los vacunados en el PAIWEB y cargar el consentimiento informado.