Lucas Murillo superó la cirugía a corazón abierto, pero las siguientes 72 horas serán cruciales para su recuperación

El niño que le pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para recibir un tratamiento médico ya salió de la cirugía, que comenzó a las 8:30 de la mañana de este 21 de septiembre y mantuvo en vilo a todo un país.
Se trata de Lucas Francesco Murillo, un pequeño de tan solo 7 años que ha vivido en carne propia los desafíos que ha enfrentado su familia para conseguirle un tratamiento para el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita grave.
“Yo quiero pedirle un favor, presidente, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS para que me autorice unos exámenes y un cateterismo de una clínica de cuarto nivel. Dios siempre me ha ayudado, y ahora quiero que usted me ayude. Yo no me quiero morir”, decía el pequeño en un video, mientras lucía una camiseta de la Selección Colombia.