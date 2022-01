El Invima recomendó le dio la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia (Asue) al molnupiravir, un medicamento de la empresa multinacional Merck que está diseñado para tratar a los pacientes con covid-19. Se trata del primer tratamiento aprobado formalmente en Colombia para pacientes que se contagien de coronavirus.

No obstante, igual que sucedió inicialmente con las vacunas anticovid, la Asue implica que su administración se aprueba de forma temporal, teniendo en cuenta el alto riesgo sanitario que representa una pandemia para el país.

El Invima advirtió que las cápsulas de Merck solo podrán adquirirse bajo fórmula médica y que no se les recetarán a todos los pacientes. De hecho, especificó que debe usarse para tratar el covid-19 leve o moderado en personas que cumplan algunos criterios. Deben tener covid-19 confirmado con una prueba PCR o de antígenos, no deben haberse enfrentado a la enfermedad antes y no pueden estar vacunados –los estudios clínicos que se realizaron para probar la cápsula no se aplicaron en voluntarios vacunados–.

Además, deben tener al menos una condición de riesgo frente al covid-19: ser mayores de 60 años, sufrir de obesidad, presentar una condición cardíaca “seria”, tener una enfermedad renal crónica o un cáncer activo, entre otras cosas.

De acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos que compartió Merck en noviembre de 2021, la efectividad de las cápsulas de molnupiravir para evitar la hospitalización y la muerte por covid-19 es de 30 %.

En el acta en la que dio a conocer su decisión, el Invima advirtió que las cápsulas de molnupiravir deben dárseles a los pacientes durante los primeros cinco días de síntomas de covid-19. Se tienen que administrar cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco días.

De acuerdo con Pedro Amariles, doctor en Ciencias Farmacéuticas y profesor de la Universidad de Antioquia, se recomienda que el medicamento se use con “personas mayores de 18 años, porque podría haber un tema de riesgo de alteraciones en el crecimiento”.