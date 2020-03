Las prioridades para contener avance del Covid-19

Son nueve las personas con Covid-19 que han sido identificadas en Colombia y seis de estos corresponden a casos de ciudadanos que estuvieron en Alemania, España, Estados Unidos, Italia o Argentina. Los tres restantes fueron de transmisión local. Las ciudades afectadas son Bogotá, Cartagena y Medellín y todos los enfermos, exceptuando una adulta mayor de nacionalidad estadounidense que está internada en una clínica de Cartagena, están recibiendo atención en casa. A partir de hoy todas las personas que lleguen al país provenientes de China, España, Italia y Francia deben entrar obligatoriamente en aislamiento preventivo en sus sitios de destino u hoteles durante catorce días. El Ministerio de Salud indicó que quienes tengan dificultades para llevar a cabo la medida se les recomendará no ingresar al país. Y, si bien ese mandato apenas se implementa desde hoy, pidió a quienes llegaron en los últimos días provenientes de esos destinos quedarse en casa y no asistir a lugares de afluencia masiva hasta que se cumplan dos semanas desde su arribo al territorio nacional. No obstante, es pertinente anotar que la estrategia del aislamiento no cobija a las tripulaciones de los vuelos. Ayer la cartera de Salud confirmó que quienes entren en esa medida tienen que usar tapabocas y ese lapso equivale a una incapacidad laboral, de acuerdo con la Resolución 380 de 2020, que fue recientemente adoptada. Además, esas personas apartadas reciben atención médica en casa. Otra sugerencia del Gobierno es que quienes lleguen del exterior con síntomas gripales acudan al médico; para todos, se recomienda el lavado frecuente de manos, el uso de geles y desinfectantes. El mandatario Iván Duque fortaleció ese mensaje y aseguró que la situación del coronavirus hace diez años habría sido más complicada y que el país ahora está más preparado.

No obstante, anunció cinco medidas de choque para contrarrestar los efectos económicos, para el sector turismo y aviación. La contribución parafiscal para la promoción del turismo, que corresponde al primer trimestre de 2020, queda para julio en vez de abril; el pago de IVA, renta y complementarios del año gravable 2019 para ambos sectores se aplazó del primer semestre al segundo; se bajarán los aranceles para la importación de insumos para la salud y aviación; se creará una línea de crédito subsidiada por el Gobierno de 250.000 millones de pesos para el turismo y la aviación, y se fortalecerá la estrategia para los viajeros al interior del país “para compensar la caída” internacional.